Dobre rezultate in tako močan ugled kot ga ima Delavska hranilnica danes, je pričela ustvarjati pred 26 leti. Še zdaleč ni bilo lahko – nenehno prilagajanje zakonskim spremembam, groba tržna konkurenca, potem pa še napadi, podtikanja in nevoščljivost, tudi s strani medijev, ki ustvarjajo javno mnenje… V takšnih razmerah pridobiti zaupanje ljudi ni bilo lahko, a je Delavski Hranilnici uspelo.

Kdo se lahko pohvali z naslednjim dejstvom: Delavska hranilnica je edina bančna institucija, ki nikoli v zgodovini svojega poslovanja ni poslovala z izgubo. Tudi sama je plula skozi krizo, a precej drugače. V kriznih časih je namreč vsako leto ustvarila večji dobiček. Zato si velja zapomniti še nekaj drugih dejstev:

Leta 2015 je finančna revija Alfa ocenila Delavsko hranilnico za najbolj varno bančno institucijo na slovenskem bančnem trgu.

Pri podatkih o poslovanju od leta 2007 je povsod beležena pozitivna rast. Leto 2016 je bilo celo rekordno. Hranilnica je namreč dosegla najboljše poslovne rezultate v svoji 26-letni zgodovini. Bilančno vsoto je v zadnjem letu povečala za 10 odstotkov na končnih skoraj 1 milijardo evrov.

Mogoče ste opazili sami ali pa slišali nezadovoljstvo ljudi okoli vas, da večina bank zvišuje cene svojih storitev, tistih, ki jih občani seveda najpogosteje uporabljate (to je potrdila celo Zveza potrošnikov Slovenije v svoji raziskavi trga). No, Hranilnica ni na tem seznamu bank, saj ostaja najcenejša ponudnica plačevanja položnic pri bančnih okencih in hkrati širi mrežo občinskih in mestnih blagajn, kjer lahko občani plačujete večino položnic brez provizije.

Če kdaj, potem je bil v preteklih letih bančnih sektor na največji preizkušnji. Delavska Hranilnica je vse te viharje preživela in v skladu s svojimi načeli vztrajno uresničevala zastavljene cilje in načrte. Kako je to mogoče? Preprosto: vedo, kaj hočejo. Ne hlastajo po dobičku. Dokaz za to je njihova praksa – del donosa, ki ga ustvarijo ravno zaradi nižjih cen storitev, usmerjajo v koristi fizičnih in pravnih oseb s katerimi poslujejo.

Za prihodnost se torej ni treba bati. Ne gre namreč pozabiti, da ta bančna institucija v krizi nikogar ni pustila na cedilu in da je bila najbolj uspešna banka v slovenskem prostoru. Zato ni razloga, da Delavski Hranilnici ne bi zaupali zdaj, ko krize ni več in tudi v prihodnje.