Najnovejši škandal o ruskem vplivanju na ameriške volitve je sprva sprožila televizijska postaja CNN, ki se je pri poročanju sklicevala na obveščevalne vire. CNN trdi, da so jim šefi obveščevalnih služb v petek izročili osebne in finančne informacije, ki so jih Rusi zbrali o Donaldu Trumpu, vendar jih niso objavili. Isto poročilo so dobili tudi Obama in kongresni voditelji. Nasploh naj bi Rusi med predsedniško kampanjo razpolagali z občutljivimi podatki o obeh kandidatov za predsednika ZDA, a so se nato domnevno odločili za objavo zgolj tistih podatkov, ki so škodili demokratki Hillary Clinton.

Ameriški obveščevalci naj bi informacije dobili od nekdanjega britanskega agenta tajne službe MI-6, ki so ga najeli tako republikanci kot demokrati, da jim naredi opozicijsko preiskavo Trumpa. Ta neimenovani Britanec, ki mu ameriški obveščevalci zaupajo, je po besedah legendarnega Carla Bernsteina, ki je razkrival afero Watergate, nekako prišel do tega, kar naj bi imeli Rusi.

Očitki sodelovanja z Rusi in nepreverjene škandalozne informacije Med hujšimi očitki, s katerimi naj bi razpolagali Rusi, so podatki, da so Trumpovi podporniki ali sodelavci menjavali informacije z Rusi v času kampanje preko posrednikov. Doslej so očitki ruskega vpletanja v volitve v ZDA s prstom kazali le proti Moskvi, v torek pa je demokrat Ron Wyden kot prvi senator odkrito omenil tudi možnost notranjega sodelovanja z Moskvo in sicer prav s strani Trumpove kampanje. Za še več razburjenja pa je poskrbela spletna stran za klikabilne novice Buzzfeed, ki je objavila nepreverjene podatke, da so Rusi Trumpa med obiskom Moskve posneli v hotelski sobi s prostitutkami, ki jim je naročil, naj urinirajo na posteljo, ker sta prej v njej med obiskom Moskve spala predsednik ZDA Barack Obama in prva dama Michelle. 'BuzzFeed Runs Unverifiable Trump-Russia Claims' #FakeNewshttps://t.co/d6daCFZHNh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017 Trump je v torek zvečer odločno tvital, da gre za laži in lov na čarovnice, njegov odvetnik Michael Cohen pa je zagotovil, da gre za popolne neumnosti, butaste lažne novice, s čimer bi bilo potrebno prenehati, ker gre za norčevanje iz javnosti. »Jasno je, da gre za domišljijo nekoga v upanju, da jo bodo liberalni mediji pograbili in objavili,« je dejal Cohen. FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017