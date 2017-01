Po napovedih bo dan sicer pretežno jasen, burja na Primorskem pa bo postopno ponehala. Noč je bila dokaj jasna, zato je bilo zjutraj po večjem delu države ponovno pod -10 stopinj Celzija. V četrtek pa bo mraz začel popuščati.

Najvišje dnevne temperature danes bodo od -7 do -1, na Primorskem do okoli dve stopinji Celzija. V četrtek bo po napovedih vremenoslovcev zapihal jugozahodni veter, mraz bo začel popuščati. Od zahoda bo oblačnost naraščala, predvsem na Primorskem in Notranjskem bodo popoldne že manjše padavine. Po nižinah v notranjosti Slovenije bo sprva večinoma deževalo, čez dan pa bo dež večinoma prešel v sneg.

Tudi sicer nad Evropo še naprej vztraja izjemno mrzlo vreme, ki je terjalo nove smrtne žrtve. Na Poljskem je tako zaradi mraza od novembra lani do torka umrlo že 71 ljudi. O smrtnih žrtvah zaradi mraza poročajo tudi iz BiH. Neobičajno mrzlo in zasneženo je tudi v Grčiji, zaradi česar so nekateri otoki odrezani od sveta.