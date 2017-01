»Jakova še nismo vključili v štafeto. Dva dodatna dneva bo še izkoristil za trening, sicer se dobro počuti in v petek bo tekmoval,« je včeraj popoldne v Ruhpoldingu vrnitev Jakova Faka v biatlonske smučine napovedal glavni trener biatlonske reprezentance Tomaš Kos. V petek bo tako nastopil na posamični tekmi v sprintu na 10 kilometrov, na današnji uvodni tekmi štafet (14:15) na prestižnem bavarskem prizorišču pa bodo za Slovenijo nastopili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Rok Tršan in Lenart Oblak.

Jakov Fak v tej sezoni še ni nastopil na tekmi svetovnega pokala. Po dveh pripravljalnih tekmah novembra na Švedskem je zbolel za virusno pljučnico, okrevanje pa je bilo zaradi narave bolezni in previdnosti dolgotrajno. V nedeljo je bil že prijavljen za tekmo slovenskega pokala na Pokljuki, vendar še ni nastopil. Kot je omenil Kos, so skrbno pretehtali vrnitev na tekmovanja, kjer je marca 2012 prvič osvojil naslov svetovnega prvaka, z mešano štafeto pa so prvi prečkali ciljno črto. »Odločili smo se, da ne bi bilo smiselno nastopiti na vseh treh tekmah. Ob štafeti in sprintu je veliko možnosti, da si bo Jakov izboril tudi pravico nastopa na zasledovalni tekmi v nedeljo,« je odločitev o nastopih razložil Kos.

Vodstvo reprezentance verjetno tudi ni želelo siliti najboljšega biatlonca v štafeto. Tudi iz previdnosti, da se ne bi pozneje otepali očitkov, čeprav so štafeto sestavili iz edine preostale četverice. Mitja Drinovec, ki je sodeloval v štafeti na Pokljuki, jemlje antibiotike in ga bo zamenjal Lenart Oblak, ki je okreval po krajši bolniški odsotnosti. Štafeta nima visokih pričakovanj, računajo le na pozitivno presenečenje. Že ob morebitni ponovitvi dosežka s prve štafetne tekme v sezoni na Pokljuki, kjer so osvojili 12. mesto, po polčasu pa so bili sedmi, bi bili zagotovo ponosni.

Kapetan Klemen Bauer, ki je v ponedeljek praznoval 31. rojstni dan, je v izvrstni tekaški formi. A trasa proge v idilični bavarski vasici ni posebej zahtevna in ni na seznamu priljubljenih. Ruhpolding slovi tudi po manj zahtevnem prihodu na strelišče iz spusta, veter malokrat moti. Natančno in hitro streljanje ima še toliko večji vpliv. V tej prvini izstopa Miha Dovžan, zato ga je Kos tudi postavil v prvo predajo.

V slovenski reprezentanci bodo morali biti zelo pozorni tudi na seštevek pokala narodov. Trenutno je Slovenija 17., kar ohranja kvoto nastopajočih v svetovnem pokalu s štirimi biatlonci. To pravico ima sedemnajst najvišje uvrščenih reprezentanc. Na svetovnem prvenstvu, ki bo februarja v Hochfilznu, pa lahko s štirimi biatlonci (ali več) nastopi le prvih 16 reprezentanc. Število nastopajočih v prevodu pomeni določene (finančne) ugodnosti. V ženski reprezentanci so se že sprijaznili, da so zlata leta mimo. Slovenija je 20. Ženske štafete Slovenija v četrtek ne more postaviti na start, saj za nastop ob Teji Gregorin in Anji Eržen mladinke še nimajo izpolnjene norme IBU.