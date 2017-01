Slovenska nogometna reprezentanca je koledarsko leto 2017 na prijateljski tekmi proti Savdski Arabiji odprla z remijem brez zadetkov. Rezervna slovenska vrsta, ki jo na turnirju v Abu Dabiju sestavljajo izključno nogometaši iz domačega prvenstva, z igro ni navdušila, je pa prejela pohvale za resen in odgovoren pristop.

Selektor Srečko Katanec na Bližnjem vzhodu preverja pripravljenost prvoligaških igralcev, ki bodo kmalu začeli trkati na vrata članske selekcije. V udarni enajsterici so imeli le Miha Zajc, Antonio Delamea Mlinar in Gregor Sikošek nekaj izkušenj z igranjem za reprezentanco, tekma pa je pokazala, da slovensko moštvo po tednu dni skupnih treningov pričakovano še ni najbolj uigrano. Savdska Arabija, ki je v prijetnem večeru ob 22 stopinjah Celzija nastopila z najmočnejšo zasedbo, je večinoma nadzirala dogajanje na igrišču. Arabci so na slovenski polovici vztrajno krožili z žogo in imeli po četrt ure prvo resnejšo priložnost za vodstvo, a je Slovence rešila prečka. Obetavni vratar Gregor Sorčan je deloval zanesljivo, v drugem polčasu pa mu je uspela obramba tekme, ko je ustavil poskus Al Faraja s petih metrov. O prevladi Savdske Arabije govorijo tudi statistični podatki – slovenski tekmeci so imeli 66 odstotkov igralnega časa žogo v svoji posesti, nanizali so več nevarnih akcij (33:20), izvajali več kotov (4:1), v strelih v okvir vrat pa so jih slovenski rezervisti v drugem polčasu dohiteli (3:3).

V ne preveč zahtevnem ritmu tekme je selektor Katanec v nadaljevanju priložnost ponudil številnim rezervistom. Rok Kronaveter je denimo zamenjal Miho Zajca in poživil igro, proti koncu obračuna pa je obema reprezentancama začelo zmanjkovati moči in idej za konkretnejši napad na zmago. V zadnjih petnajstih minutah je najlepšo slovensko priložnost zapravil domžalski napadalec Elvis Bratanović, ki pred vrati nasprotnika ni zadel žoge, strel branilca Delamee Mlinarja z glavo pa je za las zletel mimo vratnice. »Glede na to, da so igralci nepripravljeni, saj po decembrskem dopustu sploh še niso začeli priprav v klubih, jih lahko zgolj pohvalim. Trudili so se po najboljših močeh, igra ni bila najbolj všečna, vendar so dali vse od sebe. V drugem polčasu bi lahko zabili gol, a kljub temu sem zadovoljen z remijem. Fantje so dokazali, da lahko tudi v tovrstnih razmerah dosežejo pozitiven izid. To jim je lahko v čast, saj je Savdska Arabija v tem delu sveta odlična reprezentanca,« je komentiral selektor Srečko Katanec.

Slovenijo v Združenih arabskih emiratih danes in jutri čakajo novi treningi, v petek ob 16. uri pa zadnja tekma s Finsko.

Fifa razširila SP 2026 Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sprejela radikalno odločitev in razširila svetovno prvenstvo z dosedanjih 32 na 48 udeležencev. Novost bo zaživela leta 2026, reprezentance pa bodo razvrščene v šestnajst skupin s po tremi moštvi. Na svetovnem prvenstvu 2026 bodo tako odigrali 80 tekem, Fifa pa pričakuje, da se bodo z razširitvijo tekmovanja povečali prihodki do pol milijarde evrov. Novi predsednik Fife Gianni Infantino je spremenjen sistem tekmovanja zagovarjal že pred izvolitvijo, ko je predvsem afriškim in azijskim reprezentancam obljubljal več mest na prvenstvu. Ostri nasprotniki razširitve turnirja so predvsem v Združenju evropskih klubov, prvenstvo pa so nazadnje povečali leta 1998.