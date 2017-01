Finančna injekcija, ki jo je v bolnišnice in druge dele zdravstva tik pred koncem lanskega leta usmerila vlada, bo zdravstveno blagajno po trenutnih ocenah letos stala skoraj 30 milijonov evrov. Bolnišnicam bo morala za njihovo delo dodatno plačati tudi za nazaj. Vladna poteza je dobra novica za bolnišnice v finančnih težavah. A pomenila bi lahko tudi, da bo letos še manj denarja za dodatna zdravljenja, na katera bolniki že tako čakajo predolgo.

Največ ljubljanskemu UKC

Milijoni, ki jih bodo morali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izplačati bolnišnicam, bodo bistveno popravili finančno stanje nekaterih bolnišnic. Daleč največja injekcija, slabih 13 milijonov evrov za programe zdravljenj v lanskem in letošnjem letu, se obeta ljubljanskemu UKC. Ta je imel že v prvem devetmesečju lanskega leta 16 milijonov evrov izgube, ki pa jo bo dodatno plačilo omililo. Glavnina dodatnih prihodkov se bo bolnišnici, ki jo vodi Andraž Kopač, sicer poznala šele pri letošnjem poslovanju. 2,6 milijona evrov je vlada na primer usmerila v center za geriatrično medicino, kjer je stroka že dolgo pozivala k ureditvi financiranja, 1,6 milijona evrov pa je namenila za zdravljenja s perkutano vstavitvijo aortne zaklopke. 0,8 milijona evrov se za internistično in kirurško dejavnost obeta še jeseniški bolnišnici, slabega pol milijona evrov za operacije prostate in pediatrično urgenco celjski bolnišnici, na dodaten denar pa lahko računajo tudi nekatere druge bolnišnice in zdravstveni domovi. Pri tem se jim ne obeta le plačilo za novosti, ampak bodo višje tudi priznane cene nekaterih že obstoječih zdravljenj, uporabljenih materialov in preiskav.

Dodatna sredstva je vlada, ki ima pri njihovih pogajanjih z zdravstveno blagajno vlogo nekakšnega arbitra, bolnišnicam priznala z decembrskim aneksom k splošnemu dogovoru za lansko leto. Gre za dokument, ki odloča o razdelitvi denarja v zdravstvu. Denar, ki se je lani stekel v zdravstveno blagajno, je bil sicer že pred to vladno odločitvijo razdeljen, bilo pa ga je celo premalo za vse potrebe. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so morali tako seči v stare rezerve. Prav tako so že odločali o letošnji delitvi denarja, pri čemer je skupščina ZZZS slabih 11 milijonov evrov rezervirala za skrajševanje čakalnih dob.