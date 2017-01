Obrambna ministrica Andreja Katič je lani dvakrat želela zamenjati generalmajorja Andreja Ostermana, načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV): aprila je bil njen izbranec brigadir Milko Petek, oktobra je ekipa ministrice k temu nagovarjala brigadirja Romana Urbanča. Medtem ko je načrt ministrice prvič splaval po vodi zaradi spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ta je marca lani 56-letnemu Ostermanu omogočila, da upokojitev preloži do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino), drugič ni uspel zato, ker jo je sam Urbanč opozoril, da nima izkušenj z delom na generalskem položaju.

Brigadir Branimir Furlan je bil po naših podatkih ministričina izbira že lani, a je ponudbo zavrnil. Tokrat je drugače: Furlan, trenutno namestnik direktorja direktorata za obrambno načrtovanje v SV, naj bi v ministričin predlog privolil, a bi pred njenim uradnim predlogom rad postal general. Ne zaradi lastnih interesov, temveč zaradi spoštovanja vojaške hierarhije.

Pahor na seznam kandidatov čaka dve leti

Na obrambnem ministrstvu so nam povedali, da trenutno uradni postopek za zamenjavo načelnika generalštaba še ne poteka, na naše vprašanje, ali bo Ostermana nasledil Furlan in kdaj, pa so odgovorili, da »vsak odgovoren minister za obrambo vedno razmišlja o kariernih poteh najodgovornejših častnikov in o možnostih, ko je treba za najodgovornejše položaje v vojski vladi v imenovanje predlagati ustrezne kandidate«. Prav na to je vrhovni poveljnik obrambnih sil in predsednik države Borut Pahor Katičevo opozoril že pred dvema letoma, a seznama kandidatov za generale od nje še vedno ni prejel.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da predsedniku Pahorju niso poslali še nobenega novega uradnega predloga za povišanje v najvišji čin, »razen tistega aprila 2015, za povišanje brigadirja Davida Humarja v čin generala« (čemur pa, kot je znano, ostro nasprotujejo v največji opozicijski stranki SDS).

Brigadir Furlan je znan po tem, da je kot namestnik načelnika generalštaba SV pred dobrimi sedmimi leti, sredi afere Patria, takratni obrambni ministrici v Pahorjevi vladi Ljubici Jelušič poslal precej nenavadno in čustveno protestno pismo, v katerem je med drugim zapisal, da vodstvo ministrstva nima zaupanja v vojaške voditelje in v vojaško stroko. Zaradi tega pisma se je moral pozneje zagovarjati tudi v parlamentu in zato je malo verjetno, da bi Pahor Furlana samo zaradi njegove karierne poti povišal v najvišji vojaški čin, v generala.