»Sem Troljo, tvoj osebni napovedovalec trol. Napiši mi ime ali številko postaje, pa ti povem prihode trol,« v spletni klepetalnici messenger sogovornika nagovori Troljo – pametni robot, ki »živi« v priljubljenem družbenem omrežju facebook. Brezplačni Troljo je chatbot, računalniški program, ki napoveduje prihode mestnih avtobusov tako, da oponaša človeški pogovor s pomočjo umetne inteligence.

Ko uporabnik v zasebno pogovorno okno v spletni klepetalnici messenger vpiše ime ali številko avtobusne postaje v mreži Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), mu Troljo odgovori, koliko minut bo moral na določeni postaji čakati na želeni mestni avtobus, ponudi pa lahko tudi celotno shemo vseh avtobusnih povezav.

S Troljem klepetalo že 3000 ljudi

»Chatboti samodejno odgovarjajo na sporočila in tako klepetajo z uporabniki, poleg tega pa so lahko tudi izjemno uporabni. Odgovarjajo lahko na različna vprašanja, uporabnikom predstavijo zanimivo vsebino, z njimi igrajo igrice ali jim pomagajo pri nakupu, ki ga lahko opravijo kar znotraj aplikacije,« so delovanje chatbotov pojasnili v ekipi podjetja Val skupina, ki je zasnovala slovensko govorečega napovedovalca prihodov ljubljanskih mestnih avtobusov.

Zasnovali so ga, pojasnjuje predstavnik za odnose z javnostmi pri podjetju Mirnes Jusufović, ker želijo slediti sodobnim trendom iz tujine, kjer so chatboti vse bolj nepogrešljivi del vsakdana, pa tudi v želji, da bi se z oblikovanjem preprostih in uporabnih chatbotov, kot je Troljo, naučili sestavljati tudi zahtevnejše programe. Z odzivom so, še dodaja Jusufović, zadovoljni. V zgolj nekaj dneh je namreč Trolja za vozni red povprašalo že več kot 3000 uporabnikov.