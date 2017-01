Piščančji file s šitakami

Potrebujemo 420 g piščančjega prsnega fileja, 110 g šitak, 340 g gomolja zelene, 1 korenček, 4 mlade čebule, 1 žlico oljčnega olja, 2 žlički sezamovega olja (lahko ga nadomestimo z oljčnim), 2 žlici sojine omake, 2 žlički sezamovih semen, šeri ali riževo vino, ščep praška petih dišav (mešanica začimb janeževe zvezde, klinčkov, koromačevih semen, kitajskega cimeta in sečuanskega popra, najdemo jo v bolje založenih trgovinah na oddelku z eksotičnimi živili), 4 stroke česna.

Sezamovo seme v suhi ponvi blago popražimo (ali kupimo že popraženo). Meso narežemo na poševne rezine, debele največ en centimeter in dolge približno štiri centimetre. Pokapljamo jih s šerijem oziroma riževim vinom ter potresemo s praškom petih dišav in dobro premešamo. Zeleno olupimo in narežemo na tenke zelenjavne rezance, enako narežemo tudi očiščen korenček. Gobe obrišemo in jih z dobro nabrušenim nožem narežemo na lističe. Mlado čebulo očistimo in narežemo na tanka kolesca, česen pa olupimo in pretlačimo. Marinirano meso posušimo na papirnatih kuhinjskih brisačah. V voku ali res veliki ponvi dobro segrejemo olje, na katerem meso med nenehnim mešanjem pražimo od dve do tri minute. Dodamo narezana zeleno in korenček, vse skupaj pa pražimo še nekaj minut. Nato dodamo še narezane šitake, mlado čebulo in pretlačen česen ter pražimo nekaj dodatnih minut, nato vok pokrijemo in vsebino pražimo še nekaj minut. V vok vlijemo dve žlici vode, sojino omako in sezamovo olje, premešamo in odstavimo. Jed na koncu posujemo s popraženimi sezamovimi semeni in postrežemo s kuhanim rižem. Poleg se prileže hrustljava zelenjava, denimo drobno narezano zelje, okisano in pikantno začinjeno z zmletim čilijem.

Šitake lahko hitro in enostavno pripravimo še na številne druge načine, denimo na hitro popražene na čebuli ali česnu (to je, mimogrede, tudi odlično polnilo za lignje), z jajci kakor lisičke ali jurčki, na pici, v juhi… Zanimiva je tudi hladna jed iz skupaj z žajbljevimi lističi popraženih šitak, ki jih v hladilniku mariniramo v oljčnem olju in limonovem soku s soljo in poprom. Šitake lahko sveže uživamo tudi surove, na tenke lističe narezane denimo kot karpačo ali v različnih solatnih kombinacijah.