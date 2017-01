Alarmi na centralnih bankah so zazvonili in prišlo je do zamrznitve dvigovanja obrestnih mer Ameriške centralne banke, večje monetarne stimulacije Evropske in Japonske centralne banke ter pritiska na Opec in Neopec države, da se dogovorijo o ceni črnega zlata. Omenjeni dogodki so vodili v stabilizacijo razmer na trgu. Vse do nepričakovanega rezultata britanskega referenduma o izstopu iz EU. Za sanacijo šoka je bilo potrebnih nekaj mesecev in dodatna stimulacija centralnih bank.

Tako je trg dokaj mirno vstopil v zadnji mesec ameriških predsedniških volitev, ki so tudi prinesle presenečenje. Izvolitev Donalda Trumpa je bila nepričakovana, a njegove napovedane reforme davčne zakonodaje, infrastrukturnih projektov in protekcionizma, ki so na eni strani gospodarski rasti prijazne, na drugi strani pa ob polni zaposlenosti tudi inflacijske, dajejo trgu osnovo za optimizem. Tečaji delniških naložb rastejo, obvezniški trg je doživel korekcijo, vendar je imel kljub slabšemu zadnjemu četrtletju odlično leto 2016, saj je splošni indeks evrskih obveznic zrasel dobre 3 odstotke na leto.

S tem se počasi odpira prostor, da centralne banke spustijo svojo nogo s plina izredne stimulacije. FED bo verjetno nadaljeval cikel kvartalnega dvigovanja obrestnih mer, ECB bo nakazala pripravljenost po nižjih nivojih odkupovanja obveznic. Preostale centralne banke pa bodo verjetno sledile omenjenima. Seveda ob predpostavki normalizacije razmer na političnem in geopolitičnem parketu.

A v letu 2017 je pred nami veliko dogodkov, ki lahko popestrijo dogajanje na kapitalskih trgih. Začne se že z začetkom pogajanj o brexitu sredi marca, nadaljuje se s francoskimi, nizozemskimi in nemškimi volitvami, obstaja tudi verjetnost italijanskih volitev. Na drugi strani Atlantika pa bo 21. januarja zaprisegel nov predsednik in delovati bo začela nova administracija, ki bo že v prvih mesecih deležna eskalacij pritiskov tako v zunanji kot notranji politiki. Kako se bo odzvala na dogodke, pa bo precej povezano z gibanji tečajev na finančnih trgih.

Težko se je opredeliti, kako uspešno leto je pred nami, a v duhu prej omenjenega grenkega priokusa smo lahko prepričani, da se lepi donosi ustvarjajo takrat, ko imamo številne, ki dvomijo, in druge, ki smotrno sprejemajo tveganja. V ta namen je smiselno poiskati dobre svetovalce pri upravljanju premoženja.