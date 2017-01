Samo nekaj ur pred iztekom roka za imenovanje mandatarja za sestavo parlamentarne večine in nove makedonske vlade je predsednik države Gjorge Ivanov mandatarstvo ponudil vodji stranke VMRO-DPMNE Nikoli Gruevskemu. Ta je na predčasnih volitvah 11. decembra premagala Socialdemokratsko zvezo Makedonije (SDSM) Zorana Zaeva za nekaj več kot 17.000 glasov in dobila 51 poslanskih sedežev ali dva več od SDSM.

Tako tesnega izida med strankama še ni bilo in potrebna bo koalicija z albanskimi strankami. Gruevskemu je najbližja DUI, saj je tudi doslej bila v njegovi vladajoči koaliciji, a ker je na volitvah precej izgubila, bi imel z njo zelo šibko in nestabilno večino 61 sedežev v 120-članskem parlamentu.

Albanske stranke z izjemo DUI pa načeloma zavračajo koalicijo z VMRO-DPMNE, dokler jo vodi Gruevski, ki mu grozi, da bo po končanih preiskavah končal na obtožni klopi. Vsekakor zelo neprijetne zahteve Gruevskemu, ki je v desetih letih vladanja porabil ogromno časa in denarja za graditev mita o Makedoncih kot zgodovinsko velikem, močnem in vplivnem narodu v tem delu Balkana, pri čemer so bili Albanci, Turki, Srbi in Romi v Makedoniji potisnjeni v drugorazrednost.

So pa te stranke z zgolj enim stavkom, za Gruevskega sicer zelo neprijetnim, dale podporo delu posebnega tožilstva, ki preiskuje primere korupcije in prisluškovalno afero, ki so, kot kaže, povezani tako z Gruevskim kot tudi z njegovimi družinskimi člani in najožjimi sodelavci iz stranke. Zlorabe oblasti sumijo tudi nekatere politike iz albanske stranke DUI, ki je bila vseskozi del vladajoče koalicije.

V platformi zahtevajo ustavno zagotovljeno enakost albanskega jezika kot drugega uradnega jezika v vseh državnih ustanovah ter širšo razpravo, katere cilj je, da bodo himna in državni simboli odražali makedonsko multietničnost in etnično enakopravnost ter da parlament z resolucijo obsodi genocid nad Albanci v Makedoniji med letoma 1912 in 1956. Prav tako zahtevajo, da država v prihodnje zagotovi ekonomsko enakopravnost delom Makedonije, v katerih živi albanska manjšina in so po mnenju avtorjev platforme razvojno zapostavljeni.

Čeprav so štiri albanske stranke, ki jim je uspelo priti v parlament, precej neenotne, predvsem tri ne najdejo skupnega jezika z DUI, tik pred podelitvijo mandatarstva Gruveskemu skupaj pripravile grenak čaj. Poenotile so se namreč o platformi, v kateri postavljajo ne prav lahke pogoje za vstop v koalicijo.

Nič lažje delo niti za Zaeva

Omenjena platforma ne gre na roko niti vodji opozicije Zoranu Zaevu, ki bi bil lahko naslednji mandatar, če spodleti Gruevskemu. Zahteve v platformi so v trenutku, ko ima Makedonija velike težave s hudo zlorabo oblasti in ekonomsko krizo, pretirane in so tarča kritike celo nekaterih albanskih razumnikov. Takšne, kot so, pravi za Dnevnik makedonski politični analitik Todor Pendarov, lahko pri Makedoncih zbudijo občutek ogroženosti, zaradi katerega bi hitro pozabili nečedne posle dosedanje vlade in znova z obema rokama sprejeli njeno nacionalistično politiko. Albanci v resnici na tak način podpirajo Gruevskega, četudi to najbrž ni bil njihov namen.

Če Gruevskemu ne uspe sestaviti večinske koalicije v dvajsetih dneh, bo verjetno to možnost dobila SDSM, ki bo v pogajanjih z albanskimi partnerji morala ugrizniti v kislo jabolko platforme in tvegati izgubo podpore makedonskih volilcev. To pa bi bil hud udarec za stranko v trenutku, ko glede na razmere v državi nove volitve niso nerealne.