Da bo letošnja sezona za Miami Heat, kjer igra slovenski reprezentant Goran Dragić, težka, je bilo pred začetkom jasno vsem. Da pa bodo stvari potekale tako slabo, si verjetno ni predstavljal nihče. Predsedniku kluba Patu Rileyju v lanskem poletju ni uspelo nadomestiti odhodov Dwyana Wada, Luola Denga in Joeja Johnsona, ob tem pa je računal, da bo Chris Bosh le dobil zeleno luč zdravniške službe. A je ni, trener Erik Spoelstra pa je prejel nalogo, da ponuja čim več priložnosti mladim silam Justisu Winslowu, Joshu Richardsonu in Tylerju Johnsonu. A se je zalomilo tudi tu, saj je Winslow zaradi poškodbe rame že končal sezono, poškodbe pa pestijo tudi Richardsona, Johnsona ter preostale igralce. Miami je tako po skoraj polovici sezone prikovan na dno vzhodne konference, vsi pa z zanimanjem pričakujejo poteze Rileyja v trenutnem prestopnem roku in poleti.

Ob vseh takšnih in drugačnih težavah, ki jih ima z moštvom Spoelstra, se lahko zanese vsaj na Gorana Dragića. 30-letni Ljubljančan igra v letošnji sezoni zelo dobro, saj na tekmo doseže po 19 točk (več jih je le v sezoni 2013/14 – 20,3) in 6,6 asistence (več jih je le v sezoni 2012/13 – 7,4), s tem pa je, vsaj tako se zdi, spremenil tudi razmišljanje vodilnih v klubu. Ti so namreč na začetku sezone v Dragiću videli nekoga, ki ga bodo lahko uporabili v menjavi igralcev in tako začeli povsem novo pot. Seveda to tudi sedaj ni izključeno, saj je liga NBA pač biznis, kjer igralci pogosto menjavajo klube. Pa vendar so vodilni pri Miamiju po lanski končnici in letošnjih predstavah uvideli, da lahko na Dragića resno računajo, ob dvigu zneska, ki ga lahko moštva porabijo za plače igralcev in novi kolektivni pogodbi med igralci in lastniki, ki bo začela veljati od letošnjega 1. julija naprej, pa tudi teža pogodbe Ljubljančana ni več tako velika, kot je bila ob njegovem podpisu (86 milijonov dolarjev za petletno pogodbo).

A tako kot vselej bo zadnja beseda pripadla Rileyju, ki je znan kot predsednik, ki venomer povleče prave poteze. Od svojega moštva v vsaki sezoni želi, da se bori za naslov prvaka, zato mora ob spremljanju letošnje precej trpeti, a v ozadju že snuje povratek med najboljša moštva v ligi. Kar šest igralcev Miamija ima podpisane zgolj enoletne pogodbe, kar pomeni, da bo vročica pomemben igralec na poletni tržnici, ko bodo prosti marsikateri zvezdniki, kot so Stephen Curry, Kevin Durant, Blake Griffin, Chris Paul, Paul Millsap, Kyle Lowry, Gordon Hayward in še nekateri. Pred Rileyjem so tako stresni meseci, kot tudi pred Dragićem, za katerega se zanimajo številne ekipe. Od tistih, ki se borijo za končnico, do tistih, ki ga vidijo kot temeljni kamen za začetek grajenja nove zgodbe. A vsaj za zdaj se zdi, da ga kot pomembno figuro vidi tudi Riley.