»Priznam. Za obe dejanji,« je bil danes na sodišču kratek Sebastjan Juhant, nekdanji komandir kamniške policijske postaje, ki ga je tožilec Primož Suknaič s posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva preganjal zaradi dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica je Juhantu očitala, da je pri policijski patrulji dvakrat poskušal doseči, da policista pogledata skozi prste gostoma družinskega lokala v okolici Mengša, ki sta pijana sedla za volan. Nekdanji komandir je bil obsojen na pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo treh let.

Dvakrat »reševal« pijana voznika

Predobravnavni narok in izrek kazenske sankcije sta stekla po hitrem postopku in brez ukvarjanja s podrobnostmi, naknadno pa smo neuradno izvedeli, da se je obtožnica nanašala na dogodka iz aprila 2014 in februarja 2015. V prvem primeru naj bi enega izmed gostov gostilne, ki jo vodi družina Juhantove partnerice (obtoženi pa poleg gostilne s partnerico tudi živi), policista ustavila praktično na dvorišču gostilne in mu odredila alkotest. Juhant, ki je bil tedaj doma, naj bi priskočil na pomoč gostu in policista vprašal, ali bi se morda dalo z njima kaj dogovoriti. V smislu, da bi gostu pogledala skozi prste. Domžalska policista (Juhant ni bil njun nadrejeni) sta zavrnila neprimeren namig in nadaljevala postopek.

Podoben scenarij je bil tudi februarja 2015, ko je domžalska patrulja prav tako ustavila gosta iste gostilne, le da že kasneje ob cesti. Ker je bil pijan, sta mu policista odredila prepoved vožnje, po gosta pa naj bi se pripeljal Juhant, ki je ponovno poskušal vplivati na policista, da naj mu pogledata skozi prste. Tudi v tem primeru sta policista postopek speljala do konca.