Tudi če ste najeli profesionalnega gradbenika, od katerega pričakujete, da bo prenovo začel in končal v skladu z načrti, vam bo vsakdo, ki je že imel opravka z renoviranjem, potrdil, da z veliko verjetnostjo lahko pričakujete zamudo. Naročniki naj torej upajo na najboljše, a računajo na najslabše, kajti dejstvo je, da smo vsi ljudje. Ne glede na to, koliko truda vložite v načrtovanje, lahko gre kaj narobe. Vaša edina možnost je, da ste pripravljeni, ko gre. Predstavljamo vam pet najpogostejših zloglasnih »hitrostnih ovir« pri obnovitvenih in gradbenih projektih.

Nepredvidljivo vreme Vreme je najbolj nepredvidljiv dejavnik na tem seznamu. Tudi če redno spremljate vremensko napoved, nobena ni popolnoma natančna. Deževni dnevi in nenadne ohladitve vplivajo na zunanja dela bolj kot kar koli drugega. Recimo, da ste za torek načrtovali ometavanje fasade, in presenečenje, v torek dežuje. Z ometom v torek torej ni nič. Dež prav tako zaustavi cementiranje, zato ga v dnevih, ko je napovedano, da bo deževalo, ne morete načrtovati. Pametni gradbeniki zato že v osnovno časovno shemo uvrstijo nekaj »rezervnih« dni, če pa slednjih v projektu ne upoštevajo, morate skoraj gotovo računati z zamudo.

Zamude naročil Izdelke, kot so ploščice, sanitarna keramika, armature in svetila, je običajno treba naročiti, še posebno, če želite kaj posebnega, česar v trgovini nimajo na zalogi. Če vaš izvajalec želi, da vnaprej izberete vgradno opremo, je to zato, ker se hoče izogniti zamudi pri dobavi. Predstavljajte si, da potrebujete talno kadico za prho, ki bi jo vgradil isti mojster, ki vam je ravnokar položil ploščice v kopalnici, v trgovini pa vam povedo, da je dobavni rok najmanj dva tedna. Nedvomno pride do zamude.

Težave z dovoljenji Verjetno ni treba posebej poudarjati, da za določena dela, recimo prizidek k hiši ali dograditev še enega nadstropja, potrebujete gradbeno dovoljenje in dokumentacijo. Vaš izvajalec pričakuje, da boste »papirje« uredili, preden bo začel z delom, saj se sicer vse skupaj zelo zaplete. Zamude zaradi manjkajoče dokumentacije se znajo zelo dolgo zavleči, gradbenik pa vas ne more čakati, da ga boste poklicali, ko boste na občini dobili zeleno luč, saj ga čakajo še drugi projekti. Zato obvezno preverite, kakšna dovoljenja potrebujete in jih pravočasno pridobite, ali pa za to pooblastite vodjo projekta.

Urnik podizvajalcev Ko ste izbrali glavnega izvajalca, ste morda izvedeli, da boste morali nanj zaradi kopice dela počakati nekaj mesecev. To se dogaja tudi s podizvajalci (pleskarji, vodovodarji, keramičarji …). Vodja vašega projekta je sicer naredil odličen urnik, toda če njegov podizvajalec ne more začeti del, kot je načrtovano, potem imamo problem. Najlažja rešitev bi bila najti drugega podizvajalca, kajne? Recimo med oglasi na internetu. A ni tako enostavno. Vodje gradbenih del imajo s svojimi podizvajalci dolgoletne izkušnje in vedo, da bodo delo opravili v pričakovanem času in za pošteno ceno. Tudi če bo zaradi tega projekt v zamudi, se splača počakati, da bodo zaupanja vredni podizvajalci prosti.