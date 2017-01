Katere nove in sveže oblikovalske ideje bodo torej letos vodilne? Predstavljamo vam osem najnovejših trendov, ki se vam ponujajo pri urejanju doma.

Geometrijski vzorci Poslovite se od mehkih in nežnih oblik – v letu 2017 bodo vladali poskočni geometrijski vzorci velikega formata, ki jih lahko uporabimo tako na tapetah kot na okrasnih blazinah in cvetličnih lončkih. Pojavili so se že lani, letos pa prihajajo na velika vrata. Se vam zdijo nekoliko preveč udarni za vaš dom? Nikar, saj jih lahko vanj uvedete zgolj v detajlih, da niso prevladujoči.

Barvni toni draguljev Lansko leto je pozdravilo drzno vrnitev z art decom navdihnjenega dizajna, z njim pa so prispele tudi luksuzne barvne nianse draguljev. Izpopolnite svoj dom z bogato smaragdno barvo naslonjačev, drznimi safirnimi stenami in poudarki v barvi ametista. Te barve ponujajo globino in bogastvo, ki naredita prostor udoben, a luksuzen. Združite dizajn v barvi draguljev z minimalistično stensko barvo, če ga želite nekoliko ublažiti, sicer pa si dajte duška in obarvajte ves svoj dom v živahnih tonih.

Pluta Ali ni že čas, da popolnoma sprejmete okolju prijazen način življenja? Stenski opaž iz plute ni le v trendu, ampak je tudi nadvse funkcionalen. Zato zamenjajte staro tablo za pisanje s kredo za pluto, nanjo pa pripnite nakupovalne sezname, obvestila, priljubljene recepte … Če niste prepričani, kam bi umestili tablo iz plute, poživite z njo prazno steno v domači pisarni ali kuhinji.

Tropski vpliv Letos bo vaš dom nadvse moden, če boste v barvo draguljev obarvane zidove popestrili s tropskimi rastlinami, kot so dracena, različne vrste praproti ali pisana zelenčica. Če okrasne rastline niso v vaši domeni, lahko vseeno sprejmete tropski trend s potiskanimi dekorativnimi tkaninami v vzorcih tropskega sadja, palm ali živalskih kož. Za piko na i dodajte v interjer okrasne predmete v živo rumenih, globoko zelenih ali zemeljsko oranžnih in rdečih barvah.

Bogato modra Pantonejeva vodilna barva letošnjega leta je sicer rumenozelena barva spomladanskega rastlinja, vendar so med zelo priljubljenimi tudi bogati modri odtenki. Če dom odenete v nianse neba, od safirne do mehko otroško modre, boste popolnoma sledili modnim zapovedim notranjega oblikovanja. Modri toni so odlični prav za vsak prostor, lahko pa jih tudi zmešamo med seboj za še boljši učinek.

Leseni poudarki Letos se notranji dizajn oddaljuje od kovin in se vrača k lesu. Leseni poudarki bodo vsepovsod v interjerju. Ne, ne govorimo o lesenem opažu, ki tudi opreza izza vogla, ampak o modernih lesenih urah, skulpturah, pladnjih in pohištvu, ki se odlično skladajo z današnjo moderno estetiko. In če so ti predmeti narejeni iz recikliranega lesa, smo lahko potolaženi, da smo naredili še dobro potezo za ohranjanje gozdnega bogastva.

Črno nerjavno jeklo Boste letos prenavljali kuhinjo? Priložnost imate, da greste v korak z modnimi trendi, če namesto gospodinjskih aparatov iz brušenega nerjavnega jekla, ki so v kuhinjah vladali zadnja leta, izberete enake v črni barvi. Črno nerjavno jeklo je moderno in sofisticirano, pravijo notranji oblikovalci, poleg tega ga v svojih kuhinjah nimajo že prav vsi. Tisti, ki iščete primerno zamenjavo za belo tehniko v srebrnem, ki ste se je naveličali, boste gotovo zadovoljni.