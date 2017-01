In to koliko začimb: v ras al hanout je lahko od osem do osemdeset različnih začimb. Nekaj med njimi je stalnih in obveznih: kardamom, kumina, klinčki, cimet, muškat, koriander, ingver v prahu, čili in kurkuma. Vse druge sestavine so skrivnost trgovine, prav tako razmerje med sestavinami. Legenda pravi, da so v preteklosti gospodinje v začimbno mešanico vmešavale tudi špansko muhico, ki velja za afrodiziak. Najboljši ras al hanout nima prevladujočega okusa ene od sestavin, temveč se vse začimbe zlijejo v harmonično celoto. Niti dva ras al hanouta nimata enakega okusa, zato je mnogo receptov za začimbno mešanico družinskih, trgovčevih ali kuharjevih skrivnosti.

Začimbna mešanica naj bi v Maroku nastala zato, ker je bil to konec poti za mnoge karavane in so zato trgovcem poceni prodajali ali kar podarjali ostanke začimb, ki so jih ti preprosto zmešali. Dandanes je ta začimbna mešanica priljubljena po vsem svetu in jo uporabljajo največji kuharski zvezdniki. Jamie Oliver jo je denimo dodal omaki iz sliv in čičerike, Heston Blumenthal pa je z njo začinil oreščke, ki jih prodajajo v eni od znanih britanskih delikates.