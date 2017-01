Trump je soprogu hčere Ivanke najbolj zaupal tudi že med kampanjo, zraven je bil na pomembnih sestankih, z njim se ponavadi posvetuje še ob koncu delovnega dne.

Demokratski predstavniki pravosodnega odbora predstavniškega doma ameriškega kongresa so ministrstvo za pravosodje že pozvali k preučitvi Trumpove poteze, saj gre po njihovem mnenju za nepotizem in konflikt interesov. Čeprav se bo Kushner moral ločiti od svojega nepremičninskega podjetja Kushner Companies in medijskega podjetja Observer Media, pa Trumpova odločitev vzbuja negodovanje. »Čeprav je Kushner usposobljen za ta položaj, pri zaposlovanju sorodnikov vedno nastane težava pri vprašanju – zakaj,« je komentiral CNN-ov svetovalec Larry Noble. Gre namreč za klasično zlorabo avtoritete pri zaposlovanju, razlaga. Ameriški zakoni proti nepotizmu na visokih vladnih položajih po mnenju Trumpovih in Kushnerjevih odvetnikov v tem primeru ne veljajo, ker gre za Belo hišo. Noble pa meni, da je bil zakon napisan tudi zato, da predsednik ne bi mogel zaposlovati svojih sorodnikov.

Ameriški senat sicer danes začenja zaslišanja kandidatov za najvišje položaje v Trumpovi vladi.