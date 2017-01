Četudi na včerajšnji skupščini Iskre delničarji niso podprli zahteve nekdanjega dolgoletnega člana uprave, nazadnje prokurista in več kot 40-odstotnega lastnika Jožeta Godca o vložitvi tožbe proti vodstvu zaradi domnevnega oškodovanja družbe, jo namerava Godec vložiti v kratkem. Kot je pojasnil, je bil na skupščini vložen in podprt nasprotni predlog o tem, da ena od odvetniških pisarn preuči očitke oškodovanja in presodi, ali je odškodninsko tožbo smiselno vložiti. »Zato sem se odločil, da bom v kratkem vložil tožbo v svojem imenu za račun družbe. To delničarjem, katerih delež v osnovnem kapitalu znaša najmanj 10 odstotkov, omogoča zakon o gospodarskih družbah,« je povedal Godec. Zaradi razmerja glasov v korist Dušana Šešoka, ki obvladuje več kot polovico delnic Iskre, soglasja skupščine za vložitev odškodninske tožbe niti ni bilo pričakovati.

Spomnimo, Godec je leta 2015 zahteval posebno revizijo številnih poslov Iskre. Po njegovem mnenju izsledki revizije kažejo na to, da naj bi bila Iskra oškodovana. Po drugi strani je direktor operacij v Iskri Matija Šešok prepričan, da revizorji niso odkrili nikakršnega oškodovanja.

Spomnimo, skupaj s 50 sodelavci sta Šešok iz Godec leta 2015 izpeljala menedžerski prevzem Iskre. Ko je večina sodelujočih pri prevzemu pridobljene lastniške deleže sčasoma prodajala, sta jih Godec in Šešok odkupovala. Ko sta bila leta 2015 za direktorja operacij Iskre imenovana Šešokova sinova – Matija in Klemen – se je moral Godec posloviti z mesta prokurista. sm