»O poteku dogodkov ni bilo dvoma,« je sodbo včeraj utemeljila mariborska okrožna sodnica Vanja Verdel Kokol. Tudi drugi dokazi so potrdili verodostojnost obtožbe. Ključni dejavnik milosti sodnice je bilo izvedensko mnenje psihiatra Mladena Vrabiča. Po njegovi oceni je bil Stošičev napad zgolj slepilna parada in odsev njegovega manipulativnega ravnanja. Obtoženi naj namreč ne bi bil sposoben izpeljati česa tako radikalnega. Na to naj bi nakazovala dejstva, da je speči Damiševi na noge nataknil plastične vezice, katerih se je nato z lahkoto osvobodila, plinsko jeklenko, ki jo je prej postavil v dnevno sobo, je zaprl sam, noža in solzivca, ki ju je imel pri sebi, pa ni uporabil. »Obdolženi ni bil sposoben dokončati očitanega dejanja,« je ocenila sodnica. Diletantizmu storilca navkljub pa je bil smrtni strah oškodovanke utemeljen in resničen, je poudarila. Zaradi ponovitvene nevarnosti je obdolžencu podaljšala pripor do pravnomočnosti sodbe. tk