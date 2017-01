Študija širših gospodarskih učinkov, ki se nanaša na gradnjo tretje razvojne osi, je končana. Gradnja sodobne prometnice na območju savinjsko-šaleške in koroške regije naj bi, tako je izpostavljeno v študiji, k bruto družbenemu proizvodu države prispevala od 32 do 40 milijonov evrov na leto.

»Študija širših ekonomskih učinkov bo še ta mesec implementirana v študijo variant, ki bo določila faznost gradnje in obseg hitre ceste na relaciji Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec,« pravi Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Kot so še povedali na Darsu, kjer je bil prejšnji teden sestanek, na odseku Šentrupert–Velenje načrtujejo gradnjo štiripasovnice, medtem ko na zgornjem delu trase teh zagotovil ni, in to kljub temu, da gradnja dvopasovnice stane kar 75 odstotkov ocenjene vrednosti štiripasovnice.

Na sestanku je bilo izpostavljeno tudi pričakovano negativno mnenje kmetijskega ministrstva, toda Zvonko Zavasnik z ministrstva za infrastrukturo je povedal, da so na ministrstvu odpravili vse ovire, ki bi lahko povzročile zamude pri sprejemu državnega prostorskega načrta za traso med Šentrupertom in Velenjem. »Zato smo vsi prisotni izrazili upanje, da bo državni prostorski načrt res sprejet. O njem naj bi vlada odločala že ta ali prihodnji teden, najkasneje pa še ta mesec,« pravi Verhovnik.