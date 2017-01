Medkulturnost za otroke

Poplava vsakovrstnih, žal tudi manj kakovostnih knjig za otroke in mladino je problem, ki ga na slovenskem knjižnem trgu že leta uspešno rešuje projekt podeljevanja priznanj zlata hruška najboljšim knjigam za otroke in mladino v organizaciji centra Pionirska, ki deluje znotraj Mestne knjižnice Ljubljana. Ta teden se bo promocija kakovostne literature za mlade bralce strnila v Tednu zlatih hrušk , ki je tematsko usmerjen v problematiko medkulturnosti. Pionirska je pripravila tudi izbor otroških in mladinskih knjig na to temo.