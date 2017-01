Tri smrti, na katere je britansko javnost opozoril Rdeči križ, so premierki Theresi May »pokvarile« včerajšnji, vnaprej na veliki zvon obešeni govor, v katerem je predstavila menda svojo idejo o »deljeni družbi«. Z njo naj bi druga britanska premierka zmanjšala krivičnost britanske družbe, in to dobrih trideset let po tistem, ko je prva, Margaret Thatcher, trdila, da družba ne obstaja in da obstajajo samo posamezniki, ki morajo skrbeti vsak zase. Največja krivica v otoški družbi je podatek, da v Angliji bogati živijo že deset let dlje kot revni in da se ta razkorak povečuje.

Mayeva je morala dan pred velikim govorom, ki naj bi pokazal, da njene obljube ob prihodu na oblast niso bile samo prazne fraze, komentirati »humanitarno katastrofo« v državnem zdravstvu, o kateri je govorilo opozorilo Rdečega kriza. Premierka se je odzvala z zanikanjem.

V bolnišnici Worcestershire Royal Hospital, v kateri so sprožili preiskavo smrti treh čakajočih bolnikov, se branijo, da so bili med božičnimi in novoletnimi prazniki »skrajno zasedeni«. Enako velja za oddelke urgence drugih angleških bolnišnic, ki so decembra zavrnili pomoč rekordnemu številu, 143 Otočanom in jih poslali na druge oddelke ali na urgence najbližjih bolnišnic (prejšnji »rekord« je bil lanski, ko se je to zgodilo 88 ljudem). Vrsta državnih bolnišnic je med prazniki tudi pozivala Angleže, naj ne hodijo na urgenco, če ne gre za zares nujne primere. Združenje urgenc pravi, da so te na kolenih, da kljub največjim naporom osebje ni več kos zahtevam in da tako ne gre več naprej. Zakaj? Zaradi neprimernega vlaganja v število bolniških postelj in zaradi premalo osebja.

Umiranje lačnih in žejnih

Pa ne gre samo za krizo na urgencah. Za državo s petim največjim gospodarstvom na svetu in največjim številom milijarderjev in milijonarjev na prebivalca je sramoten podatek državnega statističnega urada, da v britanskih bolnišnicah in domovih za ostarele vsak povprečni dan zaradi lakote ali žeje umreta dva bolnika. Leta 2015 sta bili podhranjenost in dehidracija omenjeni v potrdilih o smrti 726 bolnikov, ki so umrli v bolnišnicah, in 130, ki so umrli v domovih za ostarele.

Sramota, ki vpije do neba, a premierka Theresa May vseeno zavrača trditev Rdečega kriza, da državno zdravstvo pesti humanitarna katastrofa. V prvem televizijskem intervjuju, ki ga ni dala »državnemu« BBC, ampak zasebni Murdochovi televiziji Sky, je trdila, da so naložbe v zdravstvo na rekordni ravni, in problem skrčila na eno samo težavo, saj je dejala, da se njena vlada veliko ukvarja z vprašanjem starajočega se prebivalstva.

Zdravniki premierko obtožujejo, da živi v zanikanju in da ne razume resnosti položaja državnega zdravstva. »Pomanjkanje postelj v bolnišnicah in neustrezno socialno varstvo sta sprožili opozorilo Rdečega križa o humanitarni krizi v naših bolnišnicah. Theresa May ne bo mogla še naprej skrivati glave v pesku, medtem ko se položaj v državnem zdravstvu in socialnem varstvu slabša,« pravi zdravniško združenje. Rdeči križ pomaga osebju urgentnih oddelkov v že dvajsetih bolnišnicah, v več kot ducat bolnišnicah pa trenutno nimajo proste niti ene bolniške postelje… Če to ni kriza, potem Mayeva pomena te besede morda ne razume.