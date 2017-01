Beppe Grillo, vodja italijanskega populističnega Gibanja petih zvezd, je podal predlog, da njegovi evropski poslanci v Strasbourgu zapustijo poslansko skupino Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD), v kateri so skupaj z britansko stranko UKIP, največjo zagovornico brexita. Grillo, znan po svojem nasprotovanju EU in evru, je na svojem zelo branem blogu obenem zahteval, da se sedemnajst poslancev Gibanja petih zvezd v evropskem parlamentu vključi v Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), ki jo vodi nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt, velik zagovornik evropskega združevanja in evra.

Ta nepričakovani predlog vodje največje italijanske opozicijske stranke je včeraj na spletnem glasovanju odobrilo 79 odstotkov simpatizerjev gibanja, ki so oddali glas. Takšnemu povezovanju je bil naklonjen tudi sam Verhofstadt in bi ga morali potrditi še vsaj dve tretjini poslancev ALDE. Toda ti so sinoči Grillu dali košarico. Od 69 se jih je proti povezovanju z Gibanjem petih zvezd izreklo med 26 in 30, je poročal portal Politico. Proti so bili evropski poslanci iz Nemčije, Francije, skandinavskih držav in Estonije. Razočarani Verhofstadt, ki bi sicer rad postal predsednik evropskega parlamenta, je tako sporočil, da ni zbral velike večine, potrebne za tako pomembno odločitev.

Zadaj je volilna matematika

Grillo je pojasnjeval, zakaj se je odločil predlagati presenetljivo potezo. Gibanje naj bi se zaradi bodočega odhoda UKIP iz evropskega parlamenta, kar bo posledica uspeha referenduma o brexitu, balo, da bo ostalo osamljeno. Toda v resnici je njegov obrat povezan s prihajajočimi italijanskimi parlamentarnimi volitvami. Gibanje ima trenutno od vseh strank v anketah med Italijani največ – trideset odstotkov – podpore in si poskuša še izboljšati izhodišče pred volitvami, ki bi bile lahko že spomladi. Vstop v Verhofstadtov ALDE bi bilo lahko neke vrste poroštvo, da gibanje, če bo enkrat na oblasti, ne bo počelo neumnosti, za katere se zdi, da so mu usojene skupaj z njegovim voditeljem, ki so ga Italijani najprej poznali kot komika. Številni Italijani se v resnici bojijo, da bi Grillo Italijo pahnil v kaos in še večjo krizo, potem ko se že petnajst let ne more dvigniti iz gospodarske stagnacije, javni dolg pa je za Grčijo največji v EU. Če pa bi se Grillovi poslanci pojavili ob Verhofstadtu, bi lahko postalo gibanje bolj sprejemljivo za sredinske volilce pa tudi za levo usmerjene, ki jih motijo Grillove izjave proti beguncem.

Ideja o novi usmeritvi gibanja je izzvala nemalo zbeganosti in zmede med vodilni člani. Evropski poslanec stranke Marco Zanni je denimo na facebooku zapisal, da je šokiran. Ne nazadnje sta Verhofstadt in Grillo v skoraj vseh vprašanjih na povsem nasprotnih bregovih. Italijan je v nasprotju z Belgijcem za Putina, proti večjim pravicam istospolnih, proti priseljevanju, proti odprtim evropskih mejam, proti evru in za Donalda Trumpa. Zdaj, ko je združitev padla v vodo, pa je tudi v neugodnem položaju in še bolj osamljen, saj so jezne izjave o izdajstvu včeraj že prihajale tudi iz vrst UKIP.