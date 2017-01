Na razpis za upravljanje letališča se je prijavila le družba Aviofun iz Libelič, ki je že več kot šest let aktivno prisotna v Bovcu. V zadnjih dveh letih pa so po besedah direktorja Damijana Cehnerja zaznali priložnost tudi za samo letališče.

»S tem, ko se ves kraj razvija, s smučiščem Kanin in drugače, smo ocenili, da je to dobra poslovna priložnost tudi za nas, ki se večinoma ukvarjamo z letalskim turizmom. Doslej smo bili razkropljeni na več letališčih, kar je pomenilo tudi višje stroške in logistične zaplete, odslej pa bomo domovali na enem mestu in bomo lahko več vlagali v razvoj letališke dejavnosti v Bovcu,« je povedal Damijan Cehner in poudaril, da bodo tudi v prihodnje sodelovali z Aero klubom Bovec, ki se na razpis občine ni prijavil.

Načrtujejo celoletno delovanje letališča »V letih sodelovanja se je Aviofun izkazal kot dober partner. Že lani smo pripravili nekakšno generalko, kako bi potekalo to sodelovanje v prihodnje. Pri tem bodo morali sodelovati tudi prebivalci in lokalna skupnost. Mi v klubu smo pripeljali delovanje letališča do točke, ko ga ni več mogoče upravljati z ljubiteljskim delom. Prav zato se tudi nismo prijavili na razpis za oddajo letališča. V klubu nas je deset, vsi smo v službi, čas smo imeli le ob vikendih,« je o razlogih za neprijavo razlagal Dean Kavčič, predsednik Aerokluba Bovec, in dodal, da s klubsko dejavnostjo na letališču ostajajo tudi v prihodnje. »Četverica članov kluba nas bo sodelovala z novim najemnikom. Že prvo leto delovanja naj bi pokazalo, kako se bodo zadeve razvijale naprej. Upam, da bo Aviofunu uspelo. Potihoma smo navijali zanj, upam pa tudi, da se bo kaj spremenilo v glavah tistih, ki morajo biti zraven. Stroškov za delovanje ni malo in nikakor se ne sme ponoviti usoda letališč v Lescah in Slovenj Gradcu,« je opozoril Kavčič.

Manjka dovoljenje za črpališče za gorivo Po besedah Damijana Cehnerja na letališču načrtujejo celoletno delovanje. Tako naj bi v Bovec vozili smučarje tudi z drugih letališč, seveda v povezavi z domačimi ponudniki prenočitvenih zmogljivosti in drugih zanimivosti, ki jih v Zgornjem Posočju ne manjka. Letališče je Cehner ocenil kot odlično urejeno: »To letališče je med enakimi najbolje opremljeno in izjemno urejeno. Spada že na višjo raven, predvsem kar zadeva sprejem in odpremo letal. Zato lahko dosedanjega upravljalca samo pohvalim in se nadejam nadaljnjega strokovnega sodelovanja s klubom.« Sodelovanja z novim najemnikom se veseli tudi podžupan Davor Gašperčič: »Za nas je zelo pomembno, da upravljalca ne zatremo že na začetku, da letališče dobro deluje in da se turistični produkt skupaj z letališčem bogato razvija. Občina Bovec pričakuje od upravljalca pospešen razvoj letališke dejavnosti in da bo dolgoročno letališče začelo prinašati pomembne koristi v skupni turistični produkt.« Letališče, ki so ga pred dvema letoma obnovili in dogradili z evropskimi sredstvi, za dela so porabili več kot dva milijona evrov, pa ni popolnoma nared. Občina bo morala pridobiti še obratovalno dovoljenje za črpališče za letalsko gorivo, kjer je pri vgradnji cistern prišlo do nekaterih napak.