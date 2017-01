Konec preteklega tedna so prvič v novem letu na nogometne zelenice stopili tudi nogometaši iz elitne serie A. Nemara celo prezgodaj, saj je bil obračun med Pescaro in Fiorentino Josipa Iličića zaradi obilnega sneženja preložen. Kljub temu slovenski ljubitelji italijanskega nogometa niso ostali prikrajšani, saj je 19. krog postregel z obračunom med Chievom Boštjana Cesarja in Valterja Birse ter Atalanto Jasmina Kurtića.

Od slovenske trojice sta si pričakovano na igrišču nasproti stala le oba vezista, medtem ko je na klopi ponovno obsedel Cesar. Štiriintridesetletni branilec je svoj zadnji nastop za Verončane v prvenstvu vknjižil lanskega 24. septembra, odtlej pa je zaigral le še v pokalu proti Novari konec novembra.

A po tokratni predstavi Cesarjevih klubskih soigralcev bo trener Chieva Rolando Maran bržkone primoran temeljito razmisliti, ali je kapetana Slovenije še pripravljen puščati na klopi. Rumeno-modri so namreč pred domačimi gledalci povsem odpovedali in doživeli manjšo blamažo, saj so jih gosti iz Bergama nadigrali s kar 1:4. »Imeli smo resnično slab dan. Še nikoli nisem videl takšnega Chieva,« se je po porazu navijačem rumeno-modrih opravičeval Rolando Maran. »Običajno proti tekmecem ne kapituliramo, tokrat smo,« je še pristavil 53-letni nogometni strateg.

Pri Atalanti je z dvema goloma zablestel Alejandro Gomez in prispeval levji delež k že enajsti zmagi svojega moštva. Varovanci trenerja Giana Piera Gasperinija so se sicer po novem uspehu povzpeli na šesto mesto prvenstvene razpredelnice, prvič v zgodovini kluba pa se je zgodilo, da so po polovici prvenstva zbrali že 35 točk. Veliko zaslug, da jih od mesta, ki prinaša igranje v ligi prvakov, ločijo le tri točke, so tudi njihove izvrstne predstave v gosteh. Doslej so na tujem zmagali že petkrat, s čimer se lahko pohvali zgolj še serijski italijanski prvak Juventus.

Stara dama je tokrat s 3:0 odpravila Bologno in postala sploh prva ekipa v zgodovini italijanskega nogometa, ki je na domačem igrišču dosegla šestindvajset zaporednih zmag v serie A. Zadnjič je ekipa Massimiliana Allegrija brez zmage na svojem stadionu ostala septembra 2015, ko ji je točke z remijem odščipnil Frosinone. Bianconeri pa so obenem tudi na dobri poti, da po koncu letošnje sezone dosežejo še en mejnik in še šestič zapovrstjo osvojijo državni naslov. Za zdaj jim kaže zelo dobro, saj imajo ob tekmi manj štiri točke prednosti pred drugouvrščeno Romo.