Zelena proračunska in davčna reforma, čeprav predstavlja enega od (trenutno) dvanajstih strateških razvojnih projektov te vlade, že dve leti tiči na mestu. Nov udarec ji je zdaj zadal EIPF – Ekonomski inštitut pri ljubljanski pravni fakulteti, ki analize obstoječih okoljskih dajatev ni opravil, kot bi moral. Na ministrstvu za okolje in prostor se še niso odločili, kako naprej.

Z reformo davkov in subvencij, da bodo nagrajevali okolju prijazne dejavnosti ali vsaj ne bodo spodbujali škodljivih praks, želi vlada v Sloveniji med drugim doseči tudi gospodarski zagon in vizijo za trajnostni gospodarski razvoj, zmanjšati proračunski primanjkljaj in poskrbeti za blaženje vplivov podnebnih sprememb. Ključni del zelene reforme bo preureditev sistema okoljskih dajatev, ki bo temeljila na analizi prednosti, pomanjkljivosti in smiselnosti trenutnih sorazmerno visokih dajatev in tudi olajšav. Okoljski davki po podatkih Eurostata predstavljajo skoraj štiri odstotke slovenskega BDP, kar državo uvršča v sam vrh lestvice članic EU. Višje okoljske dajatve imajo le še na Danskem.