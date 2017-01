Rezervna postava slovenske nogometne reprezentance, ki jo sestavljajo izključno igralci iz najvišjega domačega tekmovanja, bo po skoraj tednu dni bivanja v poletnih razmerah v Abu Dabiju odigrala prvo prijateljsko tekmo. Ob 16. uri po srednjeevropskem času se bo pomerila s Savdsko Arabijo, tekma pa bo štela tudi za točke na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa), na kateri Slovenija po zadnjih posodobitvah zaseda 51. mesto.

Selektor Srečko Katanec je akcijo z nogometaši iz prve slovenske lige izkoristil prvič v svojem drugem mandatu. V skoraj dvotedenskem druženju z igralci želi preizkusiti predvsem nove moči, ki jih bo morda uporabil že v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018, ko bo to jesen znano, ali se bo Slovenija uvrstila na mundial v Rusijo. Katanec je iz Združenih arabskih emiratov sporočil, da je zadovoljen s pogoji za vadbo, prav tako je pohvalil vnemo igralcev, med katerimi sta največja »zvezdnika« Rok Kronaveter in Miha Zajc iz Olimpije. Prvi je imel v minulih dneh nekaj preglavic z virozo, a se je že vrnil v pogon številnih treningov, ki jih izbrana vrsta opravlja v mondenem Abu Dabiju.

Današnja tekma s Savdsko Arabijo bo prvi uradni preizkus za pomlajeno slovensko vrsto, ki je ob koncu tedna sicer odigrala revijalno tekmo za trening z Ugando. Ta afriška reprezentanca se v teh dneh ravno pripravlja na afriški pokal, verjetno pa je tudi poznanstvo slovenskega selektorja Katanca z ugandskim kolegom Milutinom Sredojevićem (svoj čas je igral na Viču za Svobodo) pripomoglo k temu, da sta se tekmeca brez prisotnosti sodnikov pomerila v 50-minutnem obračunu. Ugandski mediji so zmago afriške reprezentance z 1:0 na medmrežju prodali skorajda kot sijajen uspeh, iz slovenske zveze pa so sporočili, da to pravzaprav ni bila konkretna prijateljska tekma.

Povsem drugačen pridih bosta imela današnji test s Savdsko Arabijo in petkov preizkus s Finsko, kar je Katanec napovedal že prejšnji teden, ko je nogometaše zbral v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju. »Resda so prijateljske tekme drugačne od kvalifikacijskih, vendar vseeno bomo nalogo vzeli resno. Na treningih bom pozoren na to, kako se fantje razumejo, kakšna je njihova prilagoditev v reprezentanco, kakšni so karakterno, na obeh tekmah pa je prav tako mogoče dobiti veliko informacij,« je govoril Srečko Katanec, ki ima na voljo 22 nogometašev, od tega jih je jeseni devet nosilo domžalski dres. Slovenija je doslej že igrala prijateljsko tekmo s Savdsko Arabijo in jo leta 2000 pred odhodom na evropsko prvenstvo na stadionu za Bežigradom ugnala z 2:0.