Če je bilo nekoč samoumevno, da je košarkarska Olimpija nasprotnike v državnem prvenstvu premagovala s 30 točkami razlike in več, je danes slika povsem drugačna. Ljubljančani morajo proti slovenskim prvoligašem za zmago napeti vse sile, pa še to pogosto ni dovolj za uspeh. Zmaji so nazadnje naslov državnega prvaka osvojili sedaj že v kar precej oddaljeni sezoni 2008/09, kljub letošnjemu najnižjemu proračunu v času samostojne Slovenije pa si trener Gašper Okorn in igralci nadejajo, da bodo lovoriko po sedmih sušnih letih vrnili v prestolnico.

Do zadanega cilja želi Olimpija priti po etapah. V prvi želi biti po rednem delu državnega prvenstva med prvih šest, ki se uvrstijo v ligo za prvaka in začnejo boje za polfinalne vstopnice z ničle. Ljubljančani so pri tem na dobri poti, v zadnjem, 13. krogu pa so v Stožicah sicer z nekaj težavami na kolena spravili Hopse. Na omenjenem obračunu je odlično predstavo prikazal Američan Devin Oliver, ki je z 19 točkami, 11 skoki in petimi asistencami ter statističnim indeksom 33 postal Dnevnikov igralec kroga. Oliver skupaj z rojakom Brandonom Jeffersonom in Srbom Nikolo Jankovićem predstavlja gonilno silo moštva iz Stožic, za njihov prihod pa ima največ zaslug trener Gašper Okorn.

V izboru Dnevnikovega igralca kroga je tokrat drugo mesto pripadlo Danielu Vujasinoviću, ki je k zmagi Tajfuna proti Primorski prispeval 19 točk, deset asistenc in šest skokov. Tretje mesto je zasedel Dragan Đuranović (20 točk in sedem skokov za zmago Rogaške proti LTH Castings), četrto Igor Tratnik (13 točk in 12 skokov za zmago Zlatoroga proti Heliosu) in peto Matic Rebec (18 točk za uspeh Krke proti Podčetrtku).