Dr. Mateja Logar, infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, pravi, da virus ptičje gripe H5N8, ki trenutno ogroža divje ptice in domačo perutnino po Evropi, za ljudi za zdaj ni nevaren. Logarjeva nam je pojasnila, da se mora virus za nastanek okužbe vezati na receptorje na zunanji površini celic in šele nato lahko vstopi v celice, kjer se potem razmnožuje. »Virus H5N8 nima ustreznih receptorjev za vezavo na celice dihalnega epitelija pri ljudeh. To pomeni, da se mora spremeniti do takšne mere, da bo spremenil svoja vezavna mesta, kar pa pomeni kar precejšnje spremembe, ki se ponavadi kažejo kot nastanek novega tipa virusa. Torej je malo verjetno, da bi H5N8 postal nevaren za ljudi,« pomirja infektologinja in dodaja, da je bil prvi izbruh ptičje gripe z virusom H5N8 opisan leta 1983, ko so zbolevali predvsem purani in piščanci, ni pa bilo prenosov na race.

Zaradi virusa H5N1 umrlo 452 ljudi Povsem drugačne razsežnosti je imel virus ptičje gripe H5N1, ki je leta 1997 v Hongkongu prvič preskočil tudi na človeka. Takrat je bolnišnično oskrbo potrebovalo 18 ljudi, šest jih je umrlo. Februarja 2003 je različica virusa ptičje gripe N5H1 ponovno s perjadi preskočila na človeka (na Kitajskem in v Vietnamu so tisto leto umrli štirje ljudje), največ (79) smrtnih žrtev doslej pa je bilo leta 2006. V letih od 2003 do sredine decembra 2016, ko je bil na pohodu virus ptičje gripe H5N1, so ljudje zbolevali predvsem v Aziji in Afriki, kjer živijo v tesnem stiku s perutnino. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je v zadnjih trinajstih letih z virusom ptičje gripe H5N1 okužilo 856 ljudi, umrlo jih je 452, kar pomeni, da je bila smrtnost izjemno visoka, skoraj 53-odstotna. Največ mrtvih zaradi ptičje gripe je bilo v Indoneziji, kjer je bila smrtnost kar 84-odstotna, po številu mrtvih ji sledijo Egipt, Vietnam, Kambodža in Kitajska. Od leta 1993 in do konca lanskega leta so virus ptičje gripe seva H5N1 pri ljudeh potrdili v 16 državah (nam najbližja je Turčija), a sta med njimi le dve (azijski Mjanmar in afriški Džibuti), kjer ni bilo tudi smrtnih žrtev.

Lani zbolelo deset ljudi Egipt pa je edina država, kjer ptičje gripe pri ljudeh niti lani še niso povsem izkoreninili; v letu 2016 je zbolelo deset ljudi, umrli so trije, še v letu 2015 pa je bilo med 136 obolelimi Egipčani 39 smrtnih žrtev. Poleg seva H5N1 sta se doslej na človeka prenesli še dve različici virusa ptičje gripe. Različica H9N2 je leta 1999 in 2003 povzročila blažjo obliko bolezni pri treh otrocih v Hongkongu, različica H7N7, ki je pri ptičih visoko patogena in se je najprej pojavila februarja 2003 na Nizozemskem, pa je dva meseca po izbruhu povzročila smrt veterinarja. Zbolelo je še 83 delavcev na piščančjih farmah in njihovih družinskih članov, ki so imeli blage bolezenske znake. Virus ptičje gripe H7N7 so v Evropi pri živalih (puranih) nazadnje potrdili maja lani v Italiji.