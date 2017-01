Nedopustno. Težko bi z drugačno besedo opisali predstavo, ki si jo je v 17. krogu lige ABA privoščila košarkarska Olimpija. Ljubljančani so na gostovanju v Baru proti nasprotniku z dna lestvice namreč delovali povsem nemočno, na trenutke celo brezvoljno, za slednje pa bili kaznovani z visokim porazom, ki je odprl nekaj vprašanj.

V prvi vrsti bo moral trener Gašper Okorn po hitrem postopku ugotoviti, ali je bila predstava proti Mornarju zgolj posledica slabega dne ali pa so stvari bolj zapletene. V vsakem primeru vzrok za slab pristop k tekmi ne more biti finančne narave, saj igralci za zdaj še vedno redno dobivajo plače, čeprav se utegne slednje po neuspeli poenostavljeni prisilni poravnavi kmalu spremeniti. Bremena iz preteklosti namreč ne bodo izginila sama od sebe, predstavnike glavnih pokroviteljev kluba pa naj bi bolj kot stanje v nekdanjem evropskem velikanu zanimala izbira krajev za dopustovanje.

»Dolg komentar tekme z Mornarjem ni potreben, saj od prve do zadnje minute nismo pokazali ničesar. Odpovedali smo. Pripravljeni smo bili dobro in se zavedali pomembnosti tekme. Vedeli smo, od kje pretijo njihove nevarnosti, a nam jih nikakor ni uspelo ustaviti,« je po porazu bentil Gašper Okorn, ki je lahko na parketu zaznal nekaj nesoglasij med igralci. Na trenutke je namreč delovalo, kot da si nekateri med seboj ne želijo podajati žoge in so raje iskali druge rešitve. Kakor koli že, prihodnji dnevi v zmajevem gnezdu ne bodo mirni, naslednji nasprotnik v ligi ABA pa bo že v nedeljo Partizan.

Mornar – Union Olimpija 93:70 (22:14, 49:32, 68:54) Dvorana Topolica, gledalcev 1700, sodniki: Belošević, Arsenijević (oba Srb), Mitrovski (Mak). Mornar: Jones 7 (2-1), Radunović 2, Vujošević 3 (1-1), Čalić, Mijović 4 (4-4), Tatum 2, Ellis 19 (8-5), Hadžibegović, Pavić 20 (2-2), Mugoša 19 (1-1), Waller 11, Bakić 6 (4-3), trener: Pavićević. Olimpija: Barbarič 6, Oliver 10, Bubnič, Mulalić 18 (2-1), Pelko, Milošević 6 (4-4), Janković 11 (10-3), Jefferson 15 (2-2), Jurček, Hrovat 4 (2-2), trener: Okorn. Prosti meti: Mornar 22-17, Olimpija 20-12. Met za dve točki: Mornar 37-20, Olimpija 36-17. Met za tri točke: Mornar 25-12, Olimpija 29-8. Skoki: Mornar 36 (25 + 11), Olimpija 33 (22 + 11). Osebne napake: Mornar 23, Olimpija 19. Igralec tekme: Ellis Octavius (Mornar). Semafor: 5:0 (2. minuta), 15:7 (7), 32:17 (13), 39:24 (17), 56:40 (24), 63:47 (28), 73:56 (32), 83:65 (37).