Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo danes nadaljeval v Flachauu, kjer se bodo ženske pomerile na že tretjem letošnjem slalomu. Obeti so lepi v slovenski reprezentanci, saj je Ana Bucik na generalki v Mariboru s sedmim mestom dosegla uvrstitev kariere, ki ji je dala krila. Novogoričanka ima na rojstni kraj avstrijske smučarske legende Hermanna Maierja mešane spomine. Predlani je z 21. mestom dosegla tedaj svojo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu, lani pa na dveh preizkušnjah ni osvojila točk, potem ko je enkrat odstopila, enkrat pa je bila prepočasna za drugi nastop.

»Tekme v Flachauu se veselim, saj mi ustrezajo nočne preizkušnje. Vesela sem, da bom nastopila v dobri formi in imela priložnost za nov vrhunski rezultat,« pravi Ana Bucik. Maruša Ferk ima drugačno izhodišče, saj je v Mariboru odstopila. »Zavedam se, da sem zamudila lepo priložnost za vrhunski rezultat pred domačimi gledalci, a moram gledati naprej. Le s popolnim napadom lahko dosegam dobre uvrstitve in te formule se bom držala. Uvrstitve okrog 20. mesta me namreč ne zanimajo, saj si želim vidnejših dosežkov,« trdi Maruša Ferk.

Veronika Velez Zuzulova je lani sredi januarja doživljala svoje najlepše čase športne poti. Slovaška alpska smučarka je kraljevala na slalomskih tekmah svetovnega pokala, potem ko je bila Američanka Mikaela Shiffrin odsotna zaradi poškodbe. Velez Zuzulova je dobila obe slalomski preizkušnji v Flachauu ter bila na eni od njih nagrajena z rekordnim denarnim skladom, saj je za zmago prejela več kot 70.000 evrov. Slovakinja je na naslednjo zmago svetovnega pokala čakala do začetka letošnjega leta, ko je dobila preizkušnjo v Zagrebu, na kateri poleg Flachaua zmagovalka zasluži največ denarja. Popotnica pred današnjim spektaklom pa za Slovakinjo ni najboljša, saj je predvčerajšnjim v Mariboru odstopila, Mikaela Shiffrin pa si je z zmago v slalomskem seštevku svetovnega pokala priborila 110 točk prednosti.

»Tekme v Avstriji so vselej nekaj posebnega, na njih je zmeraj posebno vzdušje. V Avstriji se počutim kot boginja, saj me vsi poznajo. Na tekmo se bom pripravila kot na vsako drugo in skušala zmagati,« je po mariborskem uspehu dejala Mikaela Shiffrin, ki je v Flachauu zmagala v letih 2013 in 2014, leto kasneje pa je do danes doživela edini slalomski poraz, ko je prismučala do cilja. Tedaj sta trenutno vodilno alpsko smučarko v skupnem seštevku svetovnega pokala premagali Frida Hansdotter in Tina Maze.

Slalom pod žarometi se bo v Flachauu začel ob 17.45, druga vožnja pa bo ob 20.45.