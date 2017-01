Postopek imenovanja

Za generalnega državnega tožilca je lahko imenovan državni tožilec, ki je mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv vrhovnega državnega tožilca (ali pa je že vrhovni državni tožilec). Generalnega državnega tožilca imenuje državni zbor, kamor državnotožilski svet pošlje svoj predlog. Državnotožilski svet lahko predlaga samo enega ali pa več kandidatov, pri čemer pa lahko navede tudi, komu daje prednost. Preden svoj predlog pošlje v državni zbor, mora državnotožilski svet pridobiti tudi mnenje vlade, zadnjo besedo pa imajo poslanci. Generalni državni tožilec nastopi funkcijo, ko po izvolitvi pred predsednikom državnega zbora priseže, da bo svojo funkcijo opravljal vestno, samostojno ter v skladu z ustavo in zakoni.