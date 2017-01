Najprej se moramo zavedati, da je pojav migracije povezan z odrešenjsko zgodovino in je njen del. Z njim je povezana ena od Božjih zapovedi: »Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi« (2 Mz 22,20); »Ljubite tujca, kajti bili ste tujci v egiptovski deželi« (5 Mz 10,19). Ta pojav je znamenje časov, ki govori o previdnostnem delovanju Boga v zgodovini in človeški skupnosti v luči vesoljnega občestva. Čeprav se Cerkev zaveda težav, trpljenja in tragedij, povezanih z migracijami, kakor tudi težav, povezanih z izkazovanjem gostoljubja, vrednega dostojanstva teh ljudi, nas spodbuja, da tudi v tem prepoznamo Božji načrt. Vabi nas, da sredi tega pojava ravnamo tako v védenju, da v krščanski skupnosti, ki obsega vsak narod, raso, ljudstvo in jezik (prim. Raz 7,9), nihče ni tujec. Vsak je dragocen; ljudje so pomembnejši od stvari in vrednost vsake ustanove se meri po tem, kako ravna s človeškim življenjem in njegovim dostojanstvom, predvsem tedaj, ko je to ranljivo, kot v primeru mladoletnih migrantov. Poslanica papeža Frančiška za svetovni dan migrantov in beguncev 2017