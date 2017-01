Konstruktivnih predlogov, da bi vrednote našega zdravstva ostale na sedanji ravni, je zelo malo, ampak so bolj populistične izjave, ki ne prispevajo nič k izboljšanju razmer. Na zdravstvo se očitno spoznamo vsi, kakor tudi znamo vsi kritizirati. Ob predlogih za spremembe, naj gre za združitev zdravstvenih zavodov, spremembe njihovega lastništva ali preoblikovanje v gospodarske družbe, pogosto letijo kritike predvsem s strani apologetov državno reguliranega zdravstva. Pa vidimo, kam nas je to pripeljalo. Saj nihče ni tako nor, da bi predlagal spremembe, ki bi ogrozile boljšo dostopnost in čim večjo strokovnost. Ampak država se mora nehati vpletati v avtonomnost zdravstvenih zavodov zlasti pri imenovanju direktorjev. Poenostavljena je trditev, da je za sedanje razmere kriva ta vlada, kajti pozabljamo, da je bilo zdravstvo od osamosvojitve dalje in pred njo pod različnimi vladami. Razmere v zdravstvu so le odsev razmer v družbi skozi daljši čas in kdor misli, da zdravstvo lahko deluje neodvisno od družbenih okoliščin, je naiven. Da bo zdravstvena politika še pred popolnim sesutjem zdravstva prešla v sposobnejše roke, si vsi želimo, a to preveč spominja na predvolilne obljube.

Da bi prenos nekaterih pravic na dodatna zavarovanja vplival na zdravstveno varstvo ljudi, je neutemeljeno, saj bi pravice, od katerih je neposredno odvisno zdravje in življenje, ostale na sedanji ravni. Nekatere pravice pa so ob pomanjkanju denarja za nujne stvari res vprašljive. Ne bom izpostavil nobene, ker bi nekateri to takoj razumeli kot težnjo k ukinjanju že pridobljenih pravic.

Tudi solidarnost ima svoje meje, pa če nam je to všeč ali ne. Ne more temeljiti na popolni solidarnosti, če (pre)malo storimo za svoje zdravje ali ga celo z nezdravim in nevarnim načinom življenja ogrožamo sebi in drugim. Ko so tuje zavarovalnice ugotovile, da jih nekateri zavarovanci (pre)več stanejo, so se hitro prilagodile ter povečale zavarovalne premije. Tudi solidarnost v precej bolj bogatih državah ni samoumevna. Ali je pri nas to res tako težko razumeti? Prav je, da država predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje, seveda pa je vedno del populacije, ki tudi tega ne zmore plačati, in v takih primerih je država dolžna poskrbeti, da je vsak vsaj minimalno zdravstveno zavarovan. Bolj premožni zavarovanci pa bi morali imeti sklenjena razna dodatna zavarovanja. To je ena od možnih rešitev za financiranje zdravstva, saj sedanje obvezno in dopolnilno zavarovanje očitno nista dovolj. Zaradi čedalje večjega števila kroničnih bolnikov njihovo zdravljenje čedalje več stane. Še kako je nujno, da se čim prej uvede posebno zavarovanje za dolgotrajno nego in pomoč. Nismo tako bogati, da so bolnišnice socialne ustanove, kjer so ljudje mesece in celo leta zato, ker nihče ne more ali pa noče, kar je zelo pogosto, skrbeti zanje.

Ob navajanju, koliko ljudi živi pod pragom revščine, gre pogosto za veliko zavajanja. Nemalokrat sem imel priložnost obravnavati onemogle, ki kljub raznim nepremičninam od potencialnih dedičev niso dobili ustrezne pomoči in oskrbe. Če drugega ne, je to nepravično do tistih, ki res nimajo premoženja, ampak le plačo ali pokojnino.

Ne sme tudi biti prepuščeno kar bolnikovi zahtevi, kam bo odšel po pomoč, in zahtevati razne preiskave kjer koli. Dokler imamo toliko regijskih zavodov, je svobodna izbira zdravnika, ob že tako dolgih čakalnih dobah, anahronizem. Če pa gre nekdo na neko storitev zunaj svoje regije, bi to moral (do)plačati. Ni pa nezanemarljivo tudi to, da bolniki ne pridejo na določene posege, čeprav so naročeni, in kar je še huje, da izvajalcev niti ne obvestijo. Zelo zgovoren je podatek, da kar 30 odstotkov bolnikov ne pride na operacije v Valdoltro. In bolniki za to ne nosijo nikakršnih posledic.

Mislim, da imamo še vedno (pre)več pravic, kot smo jih sposobni plačati. Obljubljati enake ali celo večje pravice je neresno in zavajajoče. Slejkoprej bomo morali uvesti (do)plačevanje za nekatera zdravila, nenujne zdravniške preglede, nenujne prevoze z reševalnimi vozili, hotelski del storitev za stroške bivanja v bolnišnicah, in ne za plačevanje zdravljenja (!), kot se zlonamerno razlaga tudi v medijih. Po približnih ocenah bi s tako zbranim denarjem lahko odpravili izgube bolnišnic. Večini to ne bi nič ogrozilo socialne varnosti, le manjši del ljudi pa ni sposoben plačati tudi tega in zanje bi plačala v celoti zavarovalnica.

A to je politično, in ne zdravstveno vprašanje. Politika, ki samo ugotavlja, kaj ni dobro, ne stori pa dovolj, da bi se temeljne vrednote ohranile in postopno povečale, je pravzaprav nepotrebna in je bolje, da se to prepusti zavarovalnicam, ki točno vedo, koliko in kaj so sposobne plačati.

Prim. dr. Marjan Fortuna je zdravnik in publicist.