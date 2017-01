V slovenskem prevodu je pred časom izšla knjiga Sikstinska kapela, ki pa bi ji težko rekli samo knjiga. Izdaja v treh knjigah, Poslednja sodba, Strop in Freske iz 15. stoletja, je namreč tako ekskluzivna in prestižna, da stane 13.000 evrov. Če potrebujete avto, knjižnega kompleta Sikstinska kapela torej skoraj zagotovo ne boste kupovali, če mislite, da pri Mladinski knjigi, ki je knjige izdajala z založbama Edizioni musei Vaticani in Scripta Maneant, ne bo kupil prav nihče, pa se močno motite.

Prodana že več kot polovica Od 50 oštevilčenih izvodov, kolikor jih je bilo od skupno 1999 izvodov natisnjenih za Slovenijo, so jih pri Mladinski knjigi doslej prodali že več kot polovico. Prednaročniki so jih dobili za tri tisoč evrov ceneje, kdor si je želel izbrati serijsko številko knjige (za Slovenijo so bile to številke od 120 do 170), pa je moral doplačati še tristo evrov, medtem ko za vse kupce kompleta, ki so jim knjige namenjene, velja, da si bodo Sikstinsko kapelo lahko ogledali zunaj uradnih ur, torej brez gneče. Kar ni zanemarljiva stvar, saj gre za eno od največjih svetovnih muzejskih znamenitosti, prostor, v katerem kardinali v konklavu volijo papeža, pa je ena sama umetnina, ki jo od sten do stropa krasijo Michelangelove freske. Kdo so kupci kompletov, pri Mladinski knjigi nočejo razkriti, ker je večina želela ostati anonimnih, pravijo pa, da je nabor strank različen in da gre predvsem za fizične osebe: »Vsak kupec take bibliofilske izdaje ima svojo osebno zgodbo. Nekdo kupuje zaradi naložbe, drugi zaradi želje po posedovanju nečesa izrazito lepega in dragocenega, redkega, tretji za posebne priložnosti ali kot darilo. Gre za umetnino in kot takšna najde svoj krog kupcev. Kljub visoki ceni knjige se zneski ne morejo primerjati z likovnimi umetninami priznanih akademskih umetnikov.«

Začelo se je z Biblijo »V založbi Mladinska knjiga smo zadnjih deset let posvetili večjo pozornost izdajanju zahtevnih knjižnih projektov, ki smo jih prej lahko občudovali le na knjižnih sejmih pri specializiranih tujih založnikih. Gre za izdaje, kakršnih sami ne bi mogli zasnovati, saj je njihova priprava povezana s tesnimi vezmi med založbo in posameznimi tujimi državnimi in zasebnimi institucijami ali zasebnimi lastniki umetniških del z vseh celin, s katerimi je izjemno težko vzpostaviti tesno sodelovanje, po drugi strani pa bi bil tudi finančni vložek v tako delo za naš majhen trg prevelik in bi projekt potopil že na začetku,« pojasnjuje urednik in vodja programa ekskluzivnih izdaj pri Mladinski knjigi Tine Logar, ki pravi, da se takšne knjige umeščajo v segment knjig, ki so že same po sebi umetniška dela in se tako približujejo drugim vejam umetnosti, kakršni sta slikarstvo ali kiparstvo. Projekte, kot našteva, zaznamujejo naslednje lastnosti: omejena naklada, vrhunska kakovost tiska, najboljši materiali, kot je ročno obdelan pergament, ročna vezava, spremljajoče gradivo, od grafik, umetniških reprodukcij do ročno kovanih novcev, ročno izdelanih mozaikov, fresk in kaligrafsko oštevilčenje izvodov: »Tam, kjer se je dalo, smo k pripravi slovenskega dela svetovne naklade posameznega naslova pritegnili tudi vrhunske slovenske strokovnjake, tako da imajo nekatera dela, izdana za naš knjižni trg, slovenski pečat, ki jih loči od preostale naklade izdanih knjig.« Odločitev, da se podajo v prestižnejše vode, se je izkazala za dobro zamisel, ko so izdali prestižno ilustrirano izdajo Biblije. Prva, prestižna izdaja je stala 3480 evrov, druga, razkošna 1650 evrov (oštevilčena) ali 1350 evrov (neoštevilčena). Tej so potem sledile še knjige Neskončni Leonardo, Večni Michelangelo in Božanski Rafael, vse pa so pri Mladinski knjigi prodajali po 3300 evrov. »Čeprav smo stopali na neznano področje in nismo mogli vedeti, kako se bo na naša prizadevanja odzval slovenski trg, smo bili trdno odločeni, da tvegamo in v slovenski knjižni prostor prinesemo najprestižnejše bibliofilske knjižne projekte v našem maternem jeziku. Tako je slovenščina končno dobila enakovreden položaj ob največjih svetovnih jezikih tudi na tem najzahtevnejšem knjižnem področju, Slovencem pa vrhunskih besedil ni več treba prebirati v tujih jezikih,« je zadovoljen Logar, ki se z Mladinsko knjigo v takšne projekte podaja približno vsaki dve leti, njihova prizadevanja pa so, kot dodaja, »dokončno potrdili Slovenci, ki so z nakupi posameznih del pokazali, da smo na pravi poti in da je vredno vlagati v kulturno dobrino, kakršna je vrhunska bibliofilska izdaja v slovenskem jeziku«.