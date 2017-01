Letos je bilo po pričakovanjih največ poudarka na »pametnih« napravah, ki pa zahtevajo slovarsko spremembo tega pridevnika. Pamet je v teh primerih rabljena zelo prosto, saj gre pri večini naprav za preprost priklop na internet ter vmesnik za prepoznavanje glasu.

A bolj kot tehnična (ne)inovativnost skrbi ignoranca zasebnosti in varnosti. Še vedno namreč večina konferenc in prodajnih sejmov v prvo vrsto postavlja uporabnost in naprednost, medtem ko se za zasebnost in varnost briga le malo marketinških oddelkov proizvajalcev strojne in programske »pametne« opreme. Kar pa ne pomeni, da se ne dogaja vedno več neprijetnosti, ki so posledice te marketinške nepremišljenosti.

Pustimo ob strani sedaj že znani napad z botnetom Mirai, ki je izkoriščal varnostne luknje v usmerjevalnikih, čez praznike se je Amazonovemu pametnemu vmesniku Alexa zgodila neprijetna stvar, ko je neki televizijski voditelj hotel prikazati njegovo delovanje, s tem pa sprožil delovanje Alex po celih ZDA. Potem je tukaj pametni televizor, katerega lastnik je prosil oblasti, naj mu pomagajo pri ugrabitvi. Televizorja. In končno je tukaj svarilo izraelskih raziskovalcev, ki opozarjajo, da bi lahko nepridipravi pametne merilce električne energije preoblikovali v eksplozivne naprave.

Industrija se le počasi odziva na opozorila strokovnjakov, predvsem zato, ker so potrošniki zaenkrat še tiho. Gre namreč za začaran krog – uporabniki pričakujejo, da bodo te naprave varne in da bodo spoštovale njihovo zasebnost ter tega eksplicitno ne zahtevajo od proizvajalcev. Na drugi strani proizvajalci tega področja ne razvijajo, saj po njemu ni eksplicitnega povpraševanja. In krog se zaenkrat še vrti.

Situacija se zna letos izboljšati – za končnega uporabnika. Ameriška komisija za potrošnike je namreč začela opozarjati na napake proizvajalcev in razmišlja o razvoju A-testov. Prav tako se je zganila varnostna industrija, ki bo začela ponujati varnostne rešitve za pametne naprave. A na koncu bo spet vse odvisno od pametnih potrošnikov. Ki se pametnih naprav zaenkrat izogibajo v širokem loku.

O zasebnosti in varnosti interneta stvari bo govora tudi na Cryptoparty Slovenija meetupu, ki se bo zgodil ta četrtek, 19. 1. 2017 ob 18h v ljubljanskem Poligonu v Tobačni. Za razliko od ostalih konference s področja interneta stvari, se bomo na srečanju ukvarjali samo z zasebnostjo in varnostjo v svetu interneta stvari.