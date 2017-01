»Potrošniki bodo vzljubili energijsko učinkovito klimatsko napravo AR9500M v svojem domu«, pravi Byung-Sam Seo, predsednik dela za gospodinjske aparate pri Samsung Electronics. »Še posebno bodo vzljubili, da se ne jim več ne bo treba ubadati z neprijetnim hladnim pihanjem – hkrati pa bodo zmanjšali tudi stroške elektrike.«

Uravnavanje s pametnim telefonom tudi na daljavo

S Samsungovim digitalnim inverterjem z osmimi tečaji s tehnologijo POWERboost motor naprave minimizira nihanje vrtilnega momenta, kar zmanjša celotno potrebno energije in skrajša čas za kompresor, da doseže maksimalno hitrost (Hertz). Model AR9500M omogoča tudi povezavo z omrežjem Wi-Fi in daljinsko upravljanje naprave z aplikacijo Samsung Smart Home. Tako lahko uporabniki na daljavo regulirajo temperaturo, prilagodijo nastavitve, pridobivajo obvestila v realnem času o posodobitvah delovanja in dnevni porabi energije ter odpravljajo napake, če je to potrebno.