Če v Iranu rečete Rafsandžani, ima beseda dva pomena. Prvi je ime ajatole Akbarja Hašemija Rafsandžanija, enega od očetov islamske republike, predsednika njenega parlamenta, njenega obrambnega ministra v vojni z Irakom, nekdanjega predsednika, voditelja opozicije proti predsedniku Mahmudu Ahmadinedžadu in najspektakularnejšega iranskega politika.

Drugi pomeni vrsto posebno velike pistacije, ki raste na plantažah v njegovi lasti. Akbar Hašemi Rafsandžani je bil tudi eden najbogatejših Irancev z neskončnimi posestmi in finančnimi interesi v vseh vejah iranske industrije.

V neposrednem spopadu med konservativci in reformisti je Rafsandžani izgubil, vendar je preživel. Kot politik je bil za nekaj let potisnjen ob stran. Tik pred iztekom roka za prijave na predsedniške volitve je leta 2013 hotel tudi sam kandidirati, vendar mu je državna komisija to preprečila. Podprl je kandidaturo reformista Hasana Ruhanija in bil po njegovi zmagi eden njegovih glavnih svetovalcev pri oblikovanju jedrskega sporazuma z ZDA.

Njegov položaj je bil od začetka do konca kariere protisloven. Pripadnik strogega klera, ki vodi konservativno teokratsko republiko, je bil hkrati napreden reformistični politik v nenehnem spopadu s sistemom, v katerem pa je zasedal najvišje položaje. Napetosti, ki so kazale Rafsandžanijev politični značaj, so bile najbolj očitne leta 2009. Zasedal je mesto predsednika skupščine verskih strokovnjakov, ki izvoli vrhovnega verskega poglavarja države, in že trideseto leto je bil vodja petkovih molitev v prestolnici. Nad njim je bil samo še ajatola Ali Hamenej . Proti izrecno izrečeni volji svojega verskega voditelja pa je na predsedniških volitvah podprl reformističnega kandidata Mira Hoseina Musavija .

Šestkrat v zaporu

Leta 1934 rojeni Rafsandžani se je politike kot študent teologije v svetem mestu Kom učil od bodočega voditelja iranske revolucije imama Homeinija, ki je organiziral opozicijo proti šahu Rezi Pahlaviju. Homeini je moral v izgnanstvo, Rafsandžani pa zaradi opozicijskega delovanja šestkrat v zapor. Med Homeinijevo revolucijo je bil desna roka verskega vodje, ki mu je najprej zaupal vodenje financ revolucije, potem pa notranje ministrstvo. Rafsandžaniju so rekli, »ušesa in oči« vrhovnega verskega vodje. Njegov prvi veliki test je bil vodenje obrambnega ministrstva po vojaškem napadu Iraka leta 1980 pod vodstvom Sadama Huseina.

Rafsandžani je vodil obrambo Irana v času, ko so na obeh straneh fronte uporabljali kemično orožje v vojni, ki je zahtevala milijon žrtev. V zadnjem letu vojne je prepričal Homeinija, da je sprejel resolucijo varnostnega sveta OZN, ki je omogočila oblikovanje mirovnega načrta in konec vojne.

Po vojni je bil leta 1989 izvoljen za predsednika države in zagnal silovit program ekonomske liberalizacije in privatizacije državnih podjetij. Vendar je bil njegov liberalizem omejen. Izvajal je politiko likvidacije politične opozicije proti verskim oblastem. Srednji razred in ekonomska elita sta bila navdušena nad liberalizacijo ekonomije, vendar je življenjski standard delavcev zdrknil na rob preživetja. S tem je tlakoval pot versko konservativnemu Ahmadinedžadu, ki je zmagal z obljubo socialnih programov in večje pravičnosti pri delitvi dobička. Rafsandžani pa je postal eden glasnikov zmernih političnih reform in večje svobode v družbenem življenju, vključno s svobodo izražanja in političnega združevanja.

V različnih obdobjih političnega življenja so zanj govorili, da ima toliko oblasti, kot so je pred njim imeli šahi, in da mu tudi njihov življenjski stil ni tuj. Pokopali ga bodo v mavzoleju njegovega učitelja imama Homeinija v predmestju Teherana, kjer počiva tudi na tisoče vojakov, ki so padli v iraško-iranski vojni.