In kaj lahko naredimo? Jih preprosto »vržemo čez prag«? Preverite naslednje korake, s katerimi se boste znebili nezaželenih kuhinjskih moljev in jim preprečili, da bi se kdaj vrnili.

Ugotovite, kako so prispeli k vam Naj vam najprej položimo na srce: ne očitajte si, kajti kuhinjski molji niso znak pomanjkanja čiščenja. Najpogosteje jih domov prinesemo s kako hrano, ki jo jedo. Ličinke se najraje gostijo s semeni za ptice, moko in žitaricami, najdemo pa jih tudi v bolj eksotičnih prigrizkih, kot so sušeno sadje in čokolada. Če živite v stanovanju, je povsem mogoče, da so molji našli pot v vašo shrambo iz sosedove kuhinjske omare.

Najdite vir okužbe Če se hočete znebiti okužbe s temi neprijetnimi živalcami, morate najti hrano, v kateri ste jih prinesli domov, in jo takoj zavreči. Čas je pri tem pomemben dejavnik, ker se ličinke pregrizejo skozi karton in hitro okužijo še druge škatle z živili. Stresite nekaj vsebine iz vsake škatle ali vrečke in preglejte, če se kaj premika. Ličinke kuhinjskega molja so majhne, dolge so največ osem milimetrov ter imajo belo telo in črno ali rjavo glavo. Če ste v dvomih, zavrzite kar vso hrano, za katero menite, da je okužena. Če pa želite živilo, v katerem ličink sicer niste našli, zadržati, ga dajte v zamrzovalnik, kjer ličinke ne preživijo. Vendar se morate zavedati, da boste skupaj s hrano morda pojedli tudi nekaj »mesnega dodatka«, ki ste ga spregledali.

Preberite navodila na pasteh Številni izdelki obljubljajo, da se bomo kuhinjskih moljev znebili brez kemičnih snovi. Preden uporabite past za molje, pazljivo preberite navodila. Nekatere pasti vsebujejo kemične snovi, ki na ličinke nimajo nobenega vpliva, če pa privlačijo samo molje moškega spola, vam to tudi ne bo pomagalo, saj so moljevke tiste, ki kar naprej odlagajo ličinke. Na kratko, po moljih, prilepljenih na pasti, boste izvedeli, ali imate problem, ki pa ga zgolj s tem ne boste rešili. Poiščite izdelek z motilcem feromonov, ki zbega molje moškega spola, da se ne parijo več.

Čistite, čistite in še enkrat čistite Zlaganje hrane s polic in običajno čiščenje nista dovolj. Vse police v shrambi ali omari je treba oprati z belim kisom, prav tako je priporočljivo očistiti tudi stene shrambe ali omare za špecerijo. Bodite pozorni na drobne razpoke v steni ali kote, kamor se lahko zalezejo ličinke.