Govora je o 20-letnem Cohemu Bramallu, ki je pozornost otoških medijev vzbudil predvsem zaradi svoje zanimive življenjske zgodbe. »Delal sem za tekočim trakom. Moje delo je bilo polnjenje zavornega olja, tekočine za steklo in podobno. In tako vsak dan, od ponedeljka do petka, od 6.30 do 17.15. Hodil sem v službo, dvakrat tedensko sem treniral s svojo ekipo in ob sobotah igral tekme. Toda, 20. decembra sem mislil, da se mi je podrl svet, saj so mi sporočili, da sem postal tehnološki višek,« je povedal Bramall, ki je takoj začel iskati novo zaposlitev, a že kmalu doživel nov šok.

Na preizkušnji pri mladi ekipi Sheffielda ga je na tekmi do 23 let proti Birmingham Cityju opazil Arsenalov skavt. »Dejal mi je le, naj vzamem svoje stvari in odidem v Arsenalov kamp. Mislil sem, da bom treniral z ekipo do 23 let, toda že naslednji dan sem treniral s prvo ekipo. Bilo je noro,« je svojo neverjetno zgodbo razkril Barmall.