Slovesnosti se udeležujejo tudi srbski predsednik Tomislav Nikolić in nekateri ministri srbske vlade, prav tako sta v Banja Luki srbski princ Aleksandar Karađorđević in poglavar srbske pravoslavne cerkve Irinej. Ta je ob prihodu izjavil, da je Republika srbska božja stvaritev, ki je nastala, da bi Srbi preživeli.

Na svečani paradi sodelujejo pripadniki notranjega ministrstva Republike srbske, civilna zaščita, gasilci, tamkajšnje borčevske organizacije, študenti in predstavniki športnih klubov, pa tudi člani banjaluške filharmonije in mažoretke.

»Gre zgolj za spominjanje na trpljenje in smrt«

Predstavnice združenj Gibanje mater enklave Srebrenica in Žepa ter Ženske-žrtve vojne so sporočile, da je mogoče 9. januar slaviti samo kot genocid nad nesrbskim prebivalstvom, še posebej nad Bošnjaki. Predsednik društva ujetnikov BiH Jasmin Mešković pa je dejal, da v BiH ni mogoče obeleževati ničesar drugega, kot spominjanja na trpljenje in smrti ljudi med projektom, ki se je začel januarja 1991, ko je bila nezakonito razglašena republika srbskega naroda v BiH.

Ustavno sodišče BiH je v začetku decembra lani namreč zavrnilo referendum, ki so ga 25. septembra izvedli v Republiki srbski, in njegov izid.