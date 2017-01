Najprej je treba vedeti, da javljalnik CO ni enaka naprava kot javljalnik dima. Oba sta sicer v gospodinjstvu najboljši pripomoček za opozarjanje pred povečano koncentracijo CO in požarom, oba nas pravočasno z zvočnim signalom in rdečo lučko opozorita, da je presežena dovoljena vrednost CO ali dima.

Izdelek mora imeti vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje, da je izdelan v skladu z veljavnimi standardi, vključno z navodili za pravilno namestitev in varno uporabo (v slovenskem jeziku, seveda). Če ima izdelek naštete oznake, skoraj ne moremo zgrešiti: CE; ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka; naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna; tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda; standard (priporočljiv je standard EN 50291-1); napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje (pri električnem napajanju); tip in velikost zamenljivih baterij (pri baterijskem napajanju); življenjska doba izdelka.

Ponudnikom, ki kličejo po telefonu, vabijo na predavanja in prepričujejo, da je zgolj njihov izdelek edini primeren, ne smemo nasesti. Če ga ponujajo po izjemno ugodni ceni, je to še dodaten znak za previdnost. Na trgu je namreč nemalo izdelkov, ki ne opravljajo svoje naloge. V Rapexu, sistemu za odpoklic izdelkov z evropskega trga, jih bomo našli kar nekaj; od leta 2007 do zdaj je bilo odpoklicanih 40 javljalnikov CO. Kako naj torej potrošnik ve, da ne kupuje mačka v žaklju?

Priporočljivo je redno preverjati stanje baterij, na njihovo izrabljenost običajno opozarja utripanje lučk, pri nekaterih modelih tudi zvočni signal. Pametni modeli omogočajo povezavo s pametnim telefonom, na katerem lahko spremljamo vrednost CO v prostoru. Tudi ko nas ni doma, dobimo na telefon obvestilo o aktiviranju javljalnika, slabi bateriji ipd. Bolj izpopolnjeni modeli na električno napajanje stanejo tudi več kot 100 evrov. Na voljo so še kombinirani javljalniki dima in CO, cene pa se začnejo pri 40 evrih. Za 45 evrov dobimo izdelek z elektrokemičnim tipalom za ogljikov oksid in fotoelektričnim tipalom za dim z desetletno življenjsko dobo in garancijo.

Cene za javljalnik z baterijskim napajanjem in preprosto montažo se začnejo pri 25 evrih. Za ta denar dobimo preverjeno učinkovit izdelek za namestitev na steno s sedemletno življenjsko dobo in sedemletno garancijo, ki deluje v skladu s priporočenim standardom, na povečano koncentracijo CO pa opozarja s svetlobnim in tudi z zvočnim signalom. Na tem mestu ni odveč opozorilo, da nam samo svetlobni signal ponoči, ko spimo, ne bo prav nič pomagal. Približno 15 evrov več stane izdelek z desetletno življenjsko dobo in garancijo.

Kje ga namestiti

Stenski javljalnik je priporočljivo namestiti vsaj dva metra od kurilne naprave, vendar ne več kot štiri metre, in sicer v višini oči in najmanj 30 centimetrov od bližnjih sten ali stropa. To je območje, kjer se zrak najhitreje segreje in dvigne pod strop, z njim se segreva in dviga tudi CO. V spalnih prostorih je zrak že bolj ohlajen (ohlaja se tudi z njim pomešan CO) in se zato ne dviga več proti stropu. Javljalnik zato namestimo na višini, na kateri je glava, ko ležimo.

Na tržnem inšpektoratu priporočajo, da javljalnik namesti pristojna oseba, vsekakor pa biti mora opremljen z navodili proizvajalca za pravilno namestitev. Na Slovenskem združenju za požarno varstvo priporočajo, da javljalnik CO v prostoru s kurilno napravo namestimo na strop, vsaj 30 centimetrov stran od luči in sten. Če ga ni mogoče namestiti na strop, ga lahko namestite tudi na steno, vsaj 15 centimetrov pod stropom in nad višino vrat ali oken. Nikakor pa ga ne namestimo nad kurilno napravo.