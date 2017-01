Romantična glasbena drama Dežela La La režiserja Damiena Chazella je prišla na 74. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus s sedmimi nominacijami in je dosegla 100-odstotni izkupiček. Film je prejel nagrade za najboljši muzikal (ali komedijo), glavno moško in žensko vlogo (Ryan Gosling in Emma Stone), režijo (Damien Chazelle), scenarij (Damien Chazell), izvirno glasbo (Justin Hurwitz) in izvirno pesem (City of Stars). V kategoriji dramskega filma pa je nagrado za najboljšega pobral Moonlight.

Zgodba o legendarnem sodnem procesu proti O.J. Simpsonu z naslovom Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: Ameriška zločinska zgodba je osvojila zlatega globusa v kategoriji najboljših televizijskih filmov oziroma miniserij. Zlati globus za najboljši animirani film je dobil Zootropolis. Zlatega globusa za najboljšo moško dramsko vlogo je dobil Casey Affleck (Manchester by the Sea), zlati globus za najboljšo žensko filmsko vlogo je odnesla Viola Davis (Fences), za moško stransko filmsko vlogo pa ga je dobil Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals). Za najboljšo televizijsko dramsko serijo so razglasili zgodbo o britanski kraljevi družini Krona, ki je dobila še zlatega globusa za najboljšo glavno igralko (Claire Foy).