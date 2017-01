Nov krog v ligi ABA, nov poraz za košarkarje Krke. Dolenjsko moštvo je v 17. krogu gostilo Budućnost in se ji odlično uprlo, a v zaključku so točki iz Novega mesta vseeno odnesli Podgoričani. Trener Dejan Mihevc in njegovi igralci so tako doživeli že deveti zaporedni poraz v jadranskem tekmovanju, v naslednjem krogu pa gostujejo v Beogradu pri vodilni Crveni zvezdi.

Gostitelji so obračun v dvorani Leona Štuklja odprli odlično in sredi druge četrtine že vodili za deset. Košarkarji Budućnosti, ki pod vodstvom novega trenerja Iliasa Zourosa nikakor ne delujejo prepričljivo, so znova kazali znamenja slabosti in vprašanje je, kako bi se v tistem trenutku odvila tekma, če bi Dejan Mihevc lahko računal na enega najpomembnejših igralcev Matica Rebca. Enaindvajsetletni Postojnčan si je namreč med tednom na obračunu proti Podčetrtku poškodoval gleženj, zato ni mogel pomagati soigralcem. Poškodbe ključnih igralcev so pri Novomeščanih v letošnji sezoni že stalnica, davek zaradi njih pa utegne biti visok. Krka je namreč v nadaljevanju obračuna popustila in gostom dovolila, da so v tretji četrtini prišli do preobrata, prednosti pa v zaključku tekme niso izpustili iz rok. »V prvem polčasu smo pokazali čvrsto igro v obrambi, žoga je v napadu dobro krožila. V drugem polčasu nam je zmanjkalo moči in zbranosti. Pri Budućnosti pa je do izraza prišla njihova kakovost, saj so realno med tremi najboljšimi moštvi v ligi,« je povedal Dejan Mihevc.

Liga ABA 16. krog: Zadar – Cedevita 80:94 (22:15, 47:46, 62:73, Barać 17; Boatright 27), Partizan – Karpoš 76:72 (21:17, 34:31, 60:47, Veličković 17; Trajkovski 19), Cibona – MZT 87:79 (21:14, 43:41, 69:58, Šakić 26, Joksimović 12; Drenovac 27), Mornar – Olimpija sinoči, danes ob 18. uri: M. Leks – C. zvezda, jutri ob 17. uri: Igokea – FMP. 1. C. zvezda 16 16 0 1405:1080 32 2. Partizan 17 14 3 1363:1254 31 3. Cedevita 17 12 5 1533:1368 29 4. Budućnost 17 12 5 1397:1306 29 5. Cibona 17 11 6 1396:1350 28 6. Igokea 16 9 7 1206:1228 25 7. Olimpija 16 7 9 1282:1295 23 8. Zadar 17 6 11 1339:1516 23 9. Karpoš 17 5 12 1260:1344 22 10. Krka 17 5 12 1206:1362 22 11. Mornar 16 5 11 1234:1246 21 12. M. Leks 16 5 11 1284:1343 21 13. FMP 16 5 11 1194:1257 21 14. MZT 17 4 13 1300:1450 21