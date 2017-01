Tudi po občini Kamnik vozi že kar nekaj električnih vozil, vendar na občini točnih podatkov o njihovem številu nimajo na voljo. Kljub temu opažajo, da jim zgolj ena polnilna postaja za električna vozila več ne zadostuje. Za marsikaterega lastnika električnega vozila je moteče tudi to, da je edina postaja precej oddaljena od mestnega središča, saj se nahaja pri Mercator centru v južnem predelu mesta. V želji, da bi čim prej ustregli tudi lastnikom električnih vozil iz mestnega središča in drugih predelov občine, so se na občini prijavili na javni razpis Eko sklada, ki ponuja nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Odgovora od Eko sklada še niso dobili, so povedali na občini, vendar upajo, da bodo lahko s pomočjo sklada že letos uredili dve novi polnilni mesti za električna vozila v središču mesta.

Prvo novo polnilno postajo naj bi uredili na parkirišču na Frančiškanskem trgu, drugo pa na parkirišču pred športno halo pri Osnovni šoli Frana Albrehta. Če bodo na razpisu uspešni, bodo obe polnilni postaji postavili najkasneje v devetih mesecih po odobritvi nepovratne finančne spodbude. Občina naj bi financirala priključna merilna mesta, parkirne prostore za polnjenje vozil in talne označbe, vključno s prometnimi znaki. av