»Za Tejo se je kar dobro razpletlo. Po prvem streljanju stoje (tri zgrešene tarče, op. p.) je že kazalo, da bo znova nad trideset. Dobro, da je zadnje streljanje opravila bolj v zavetrju in v teku prehitela še pet tekačic,« se je trener biatlonske reprezentance Tomaš Kos razgovoril po zasledovalni tekmi v Oberhofu, v katerem je Teja Gregorin s 33. mesta napredovala na 23. To je za 36-letno Ihanko najboljši dosežek v sezoni. Lani je bila najboljša 21. Tudi v smučini (11. tekaški čas) ni bila tako hitra že od decembra 2014. Bronasta olimpijka iz Sočija lahko optimistično gleda na naslednjo biatlonsko postajo v Ruhpoldingu.

Osmoljenec Oberhofa Klemen Bauer, ki je v četrtek ob odličnem teku zaradi zloma udarne igle ostal daleč na začelju, se je tolažil na včerajšnji tekmi Pokala Slovenije na Pokljuki, kjer je imel primerjavo z Rusom Jevgenijem Garaničevom, bronastim na olimpijskih igrah v Sočiju na 20 km. »Glede zaostanka minute in pol ne bi delal primerjave. Ne vemo, kako je bilo s pripravo smuči. Nam so jih pripravili le z osnovnimi voski. Domov sem se vrnil in nastopil na Pokljuki, da bi ohranil tekmovalni ritem. Seveda mi je še vedno hudo po smoli v Oberhofu. To se nemara zgodi le enkrat na kariero, a žal se je meni ob lepi priložnosti. Zadnji dve sezoni se še nisem počutil tako dobro. No, ostane le upanje, da bodo še priložnosti,« se nadeja Klemen Bauer, ki bo danes praznoval 31. rojstni dan. V Ruhpolding z reprezentanco potuje tudi Jakov Fak. Na Pokljuki je bil le na startni listi, ni pa še odločitve glede nastopa v štafeti ali posamičnem sprintu.

Ustjugov vodil od starta do cilja »Tole je dno. Mislim, da sem ga na tem Touru dosegla. Fizično Tour de Ski ni bil najtežji, psihično zagotovo,« je Alenka Čebašek že v petek v Dobbiacu pospremila slovenski zaključek 11. Tour de Ski. Prvič ni bilo slovenske udeležbe na Alpe Cermis, kjer sta slavila Heidi Weng (prva doslej, ki ni zmagala niti ene etape) in fascinantni Rus Sergej Ustjugov, ki je ohranil minuto prednosti pred »astmatikom« Martinom Johnsrudom Sundbyjem, lanskim zmagovalcem. Ustjugov je prvi, ki je vodil od starta do cilja, prvi vsak dan na zmagovalnem odru, prvi s petimi etapnimi zmagami zapored, drugi najmlajši zmagovalec… Lea Einfalt, ki je 2015 in 2016 na Alpe Cermis pokazala izjemen potencial plezalke, je Tour zapustila že po dveh dneh. »Ni šlo. Razloge bom iskala spomladi. Po odhodu s Toura nisem gledala nobene tekme po televiziji. Če me ni zraven, ni zanimivo. Po letih neprestanih vzponov se moram soočiti tudi s krizo,« je razmišljala 22-letna tekačica iz Zbilj. Kot alternativo je reševala ugled slovenskega teka na tekmi alpskega pokala OPA v Planici z več kot 350 udeleženci iz 24 držav. V soboto je na 5 kilometrov drsalno dosegla peto mesto, kar je ob četrtem mestu mladinke Anje Mandeljc in mladinca Luka Markuna (oba sta mlajših letnikov v kategoriji) daleč najbolj izstopajoči dosežek na razdalji. »Dober tek, najboljši v sezoni, me je presenetil. Lahko sem končno navijala. Tekmo sem začela s strahom in previdno ter tam morda izgubila zmagovalne stopničke. Zadnji klanec sem zagotovo tekla hitreje kot na krajšem sprintu v petek. Tudi glede konkurence imam nekaj spodbudnih primerjav – vrstnica Nemka Julia Berger je bila v Davosu 17. v svetovnem pokalu, tu minuto za mano,« je vtise s Planice povzela Lea Einfalt.

Biatlon v številkah Moški, zasledovalno (12,5 km): 1. Fourcade (Fra) 36:45,7 (1), 2. Peiffer (Nem) +1:09,9 (3), 3. Windisch (Ita) +1:32,4 (5), skupinski start (15 km): 1. Schempp 38:30,9 (1), 2. Lesser (oba Nem) +0,4 (1), 3. Fourcade +0,4 (2), skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Fourcade 610, 2. Šipulin (Rus) 379, 3. Schempp 370, 48. Bauer 41, 83. Drinovec (oba Slo) 2, ženske, zasledovalno (10 km): 1. Dorin Habert (Fra) 34:33,3 (2), 2. Koukalova (Češ) +38,8 (3), 3. Mäkäräinen (Fin) + 1:19,1 (4), 23. Gregorin +3:50,1 (5), 51. Eržen (obe Slo) +8:07,4 (8), skupinski start (12, 5 km): 1. Koukalova 37:20,5 (0), 2. Dahlmeier (Nem) +31,5 (2), 3. Puškarčikova (Češ) +45,4 (0), skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Koukalova 479, 2. Dahlmeier 464, 3. Mäkäräinen 448, 42. Gregorin 62, 80. Eržen 4.