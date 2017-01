Pred dobrim tednom so začeli postopek zbiranja ponudb za dolgoročni najem hiše z naslovom Pod Trančo 2. Skupno oddajajo 1500 kvadratnih metrov površine v šestih nadstropjih, namenjene hotelski ali turistični dejavnosti. V oglasu je tudi zapisano, da je hiša zgrajena leta 1500. Zelo verjetno je malce prej, kajti hiša, kot jo vidimo danes, je konglomerat več hiš iz različnih obdobij ljubljanske zgodovine.

Na sploh pa je ulica Pod Trančo ena izmed ljubljanskih ulic, za katero bi vsak ljubljanski šolar znal povedati, od kod izvira njeno ime – tam so bili zapori. Res so bili, pa še marsikaj drugega, kajti to je bil eden najstarejših predelov Ljubljane. Še vse do 15. stoletja je ob hišah Pod Trančo potekalo mestno obzidje, del katerega je vzidan v hišo Pod Trančo 2. Ker je bila to glavna pot preko mostu v mesto, je bil na tem mestu v 14. stoletju komun, zbirališče meščanov. Komun je bil sprva prekrit z lopo, nato pozidan z enonadstropno stavbo, ki je segala prav čez današnjo ulico.