V slovenskobistriškem Quadrofoilu verjamejo, da bo letošnje leto končno prebojno in bodo prihodki, ki jih bodo ustvarili s prodajo električnih vodnih plovil quadrofoil Q2, znašali okoli 10 milijonov evrov. Lansko leto so končno zaključili pozitivno in ustvarili 1,3 milijona prihodkov, a so se še otepali likvidnostnih težav, pri čemer jim je bila s posojilom, odobrenim tik pred koncem leta v višini 1,2 milijona evrov v oporo SID banka. Druge banke do podjetja, ki svojega produkta še ni začelo dobavljati, za zdaj ne kažejo zanimanja. »Prave vrednosti izdelka, ki je edini tovrsten na svetu in se na trgu še ni začel dokazovati v večjem obsegu, namreč ne znajo oceniti,« je komentiral Marjan Rožman, direktor podjetja Quadrofoil.

»Nekateri nas vidijo kot zelo neobičajno podjetje. Čudijo se, da smo zagonsko podjetje, a imamo hkrati na Pragerskem v lasti 60.000 kvadratnih metrov zemljišča ob jezeru in potrebujemo 60 milijonov evrov za postavitev proizvodne hale. A mi ne bomo postavljali proizvodne hale, postavili bomo pametno tovarno in okoli nje prvo slovensko pametno mesto,« želi pojasniti razliko Rožman.

Prva plovila od skupno 135, za katera so od kupcev prejeli 35-odstotno predplačilo, bodo začeli naročnikom dostavljati marca, vsi pa naj bi jih prejeli najpozneje do poletja. Ekipo bodo s trenutno 14 sodelavcev februarja povečali za 10 proizvodnih delavcev, proizvodnjo pa bodo ob postavitvi lastnih proizvodnih prostorov povečali na 100 mesečno v eni delovni izmeni.

Trenutno plovila nastajajo v hali v Impolu, ki jim izdeluje podvodna krila in kjer mesečno sestavijo nekaj več kot 20 plovil. Četudi so načrtovali, da bodo pogodbo z vlagateljem, ki naj bi zagotovil pet milijonov evrov, kar naj bi omogočilo začetek 1. faze gradnje in postavitev hale za večjo proizvodnjo, podpisali lanskega decembra, jo bodo v teh dneh. Potencialna vlagatelja sta dva. Prva hala, ki bo zametek pametne tovarne, naj bi stala junija, ko naj bi stekla 2. faza gradnje.

Decembra lani so z družinskim podjetjem Podkrižnik iz Nazarij sklenili partnersko pogodbo o izdelovanju izvenkrmnih električnih motorjev za prvo vgradnjo v njihova plovila Q2, hkrati pa so jim prodali know how in platformo za razvoj ter izdelavo električnih motorjev za druga vodna plovila, ki nimajo podvodnih kril.

Še novo rečno transportno plovilo

Proizvodnja plovil, ki bodo v celoti iz aluminija, v pametni tovarni, ki bo torej zelo podobna proizvodnji, kot jo pozna avtomobilska industrija, naj bi stekla najpozneje v začetku leta 2019. Trenutno naročila sprejemajo centralizirano, večinoma po svetovnem spletu, hkrati pa pospešeno gradijo lastno mednarodno distribucijsko-servisno mrežo s pomočjo partnerjev.

Za prodajo in zastopanje quadrofoila se zanima več kot tisoč potencialnih partnerjev iz 120 držav, največ povpraševanja je v zalivskih državah in na Hrvaškem, v Evropi je največ zanimanja na Nizozemskem, v Španiji in Veliki Britaniji, veliko kupcev prihaja tudi iz ZDA in Azije. V Sloveniji so do zdaj prodali štiri plovila.

Četudi se Q2 še ni začel množično uveljavljati na trgu, razvijajo že nova plovila. Konec letošnjega leta bodo predstavili tudi prototip štirisedežnega plovila za uporabo na rekah. Gre za neke vrste avtomobil na vodi, s katerim želijo v mestih razbremeniti cestni promet in hkrati prispevati k zmanjševanju onesnaževanja zraka. Medtem ko je sedanji Q2 namenjen predvsem zabavi in uživanju na vodi, bo štirisedežnik Q4 namenjen predvsem transportu, njegove karakteristike pa naj bi bile nekajkrat boljše od sedanjega Q2. Ta namreč omogoča doseg 100 kilometrov s hitrostjo 40 kilometrov na uro, poraba elektrike pri tem pa je 47 centov.

»Reke, vodni kanali in prečenje morskih zalivov so lahko odlična alternativna transportna pot. Zato je za plovilo že zdaj izjemno veliko zanimanja v Skandinaviji za vožnje po fjordih. Izjemen potencial je Kitajska, ki je odločitev za razbremenitev cestnega prometa s selitvijo transporta na vodo že sprejela. Bo pa seveda velik izziv spreminjanje lokalnih zakonodaj, a inovatorji smo bili vedno nekaj korakov naprej. Nobena zakonodaja ni napisana za stvari, ki se šele izumljajo, zato inovatorji spreminjamo zakonodajo,« poudarja Rožman. V izdelavi teh plovil želijo biti prvi in največji na svetu. Uporaba plovil na rekah bo delovala po modelu ekonomije delitve, kot to danes že poznamo pri osebnih avtomobilih.

Quadrofoil je sicer v 55 državah patentiral samo krmilni sistem, ki zagotavlja vodenje plovil, ki je podobno izkušnji vožnje z avtomobilom in po tem Q2 tudi izstopa. »Samega plovila kot takega ne moremo patentno zaščititi. Podvodna krila so izumili leta 1909, elektromotor pa je še iz časov Nikole Tesle, dizajn pa je stvar trenutka.«

Zato s tovrstnimi plovili na trgu prav dolgo ne bodo sami, saj se že pojavljajo prvi posnemovalci. »A to nas ne skrbi. S stalnim razvojem novih produktov in tehnologije smo še vedno nekaj korakov pred konkurenco. Jo sicer spoštujemo, smo pa prepričani, da bomo vodilni proizvajalec plovil s podvodnimi krili na svetu, četudi bomo imeli samo 30-odstotni delež na trgu, ki smo ga sami ustvarili,« pravi Rožman.