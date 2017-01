Izjemno dinamično leto ima za seboj šentjernejski specialist za ploskovno pohištvo podjetje Podgorje. Četudi je vodstvo podjetja pod taktirko Marijana Kostanjška še v začetku leta napovedovalo 10-odstotno rast prihodkov, ki so v letu 2015 znašali slabih 25 milijonov evrov, so ti v letu 2016 dejansko zrasli kar za 21 odstotkov. Ker so napovedi kupcev s področja karavaninga za zdaj dobre, pričakujejo rast tudi v letošnjem letu, povečan obseg naročil pa jih je že spodbudil v obsežnejšo širitev proizvodnje.

Na vzhodni strani ob obstoječih prostorih, kjer sicer nastaja nova proizvodno-servisna cona občine Šentjernej, želijo kupiti dodatnih 15.000 kvadratnih metrov površin. Spomladi naj bi začeli urejati prostore za odlaganje in zbiranje elementov z linije razreza ter pripravo teh elementov pred nadaljnjo proizvodnjo, avgusta pa naj bi imeli še dodatnih dva tisoč metrov za odpremo. Letošnja vlaganja skupaj z nakupom dodatne strojne opreme naj bi znašala med tri in štiri milijone evrov, dodatno bodo zaposlovali. Trenutnemu številu 423 zaposlenih naj bi se pridružilo še do 40 novih sodelavcev.

»Letos načrtujemo sicer petodstotno rast, vendar pa je še veliko stvari odprtih. Tudi lani smo načrtovali zmernejšo rast, pa smo vseeno dosegli skoraj 30 milijonov skupnih prihodkov, kar je dobra petina več kot v letu 2015. Mi bomo tudi na morebitno večjo rast zagotovo dobro pripravljeni,« trdi Kostanjšek. Direktor je sicer še lani načrtoval, da naj bi do leta 2020 ustvarjali najmanj 34 milijonov evrov prihodkov, kar je dvakrat več kot še leta 2013, vendar pa kaže, da bodo te načrte ob tako stabilni dinamični rasti dosegli vsaj dve leti prej.

Informacij o pogajanjih francoskega velikana karavaninga Trigano, ki naj bi imel eksluzivno pravico za pogajanja o nakupu Adrie Mobila, katere hčerinska družba je Podgorje, ni komentiral, je pa zadovoljen, da imajo ustrezne pogoje za hitro odzivanje na potrebe trga. »Če bomo postali del skupine Trigano, si najverjetneje lahko več naročil obetamo tudi v Podgorju, vendar pa je o vsem še prezgodaj govoriti.«

Adria Mobil sicer od Podgorja odkupi kar za 89 odstotkov celotne proizvodnje, ostalo na tuje trge prodajo sami, predvsem na Švedsko, v Nemčijo in Anglijo. Nekaj sto tisočakov ustvarijo tudi z izdelki za področje jahtanja, kjer med drugim sodelujejo s SVP Avio, ki nadaljuje izdelovanje nekdaj Seawayevih bark. Še letos naj bi prešli s štirih izmen na triizmensko delo, dolgoročno pa na dvoizmensko. jpš