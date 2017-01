Obnovo precej dotrajanih prostorov Art centra na Komenskega ulici 9, za katero so v Pionirskem domu – centru za kulturo mladih gradbeno dovoljenje pridobili že pred dobrima dvema letoma, naj bi delavci končali do letošnje jeseni. V Pionirskem domu ob tem upajo, da se bo napoved uresničila in da bodo novo šolsko leto že lahko začeli v novih prostorih Art centra. Ta je kot center za mladinsko in otroško ustvarjalnost na področju kulture in umetnosti svoja vrata prvič odprl leta 2008.

Stavba, ki je preživela potres

S prenovo več kot sto let stare stavbe v Komenskega ulici, ki je med drugim prestala tudi hud ljubljanski potres leta 1895, bo tako Pionirski dom, ki domuje tudi v polkrožnem Baragovem semenišču na Vilharjevi cesti za Bežigradom, v svoji več kot petdesetletni zgodovini delovanja prvič dobil prenovljene prostore. Da je prenova stavbe nujna, je bilo razvidno že iz objavljenega javnega razpisa, s katerim so na Mestni občini Ljubljana aprila lani iskali izvajalca gradbenih del. Razpisna dokumentacija je namreč izbranemu ponudniku nalagala, da bo moral med drugim poskrbeti za sanacijo balkonov in odpravo škode, ki jo je v kletnih prostorih povzročila vlaga, kot tudi za ustrezno umestitev dvigala, obnovo pročelja in oken ter novo kritino, delavci pa bodo morali ohraniti ali na novo urediti še pas zelenih površin v okolici.

»Prenovljeni prostori bodo namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti otrok in odraslih na likovnem, uprizoritvenem, literarnem, filmskem, glasbenem in na številnih drugih umetniških področjih,« se selitve v prenovljene prostore veseli direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik. Nadeja se, da bo Art center s prenovo postal »poseben inkubator ustvarjanja avtentične in izjemne ustvarjalnosti otrok, mladih in odraslih ter priložnost za številne umetnike in druge ustvarjalce za prenos njihovih znanj in izkušenj na mlajše generacije«.

Ob tem direktorica še poudarja, da s prenovo ne bo pridobil le Pionirski dom, temveč tudi ljubljanska mestna občina, ki je v lanskem in letošnjem letu za gradbena dela namenila skupno skoraj dva milijona evrov, za funkcionalno opremo pa še 544.485 evrov. »Mesto bo dobilo edinstven prostor, ki bo s programi in lego ponudil izjemne pogoje spodbujanja ustvarjalnosti ne samo otrok, ampak tudi odraslih. Namenjeni bodo vsem generacijam in povezovanju ter združevanju različnih vsebin in programov v mestu,« je prepričana Potočnikova.